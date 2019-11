Luis Enrique geeft trap na: "Dan ben je niet loyaal, zulke mensen wil ik niet"

Luis Enrique werd woensdagmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Spanje.

Op het persmoment haalde de oud-middenvelder hard uit naar zijn voorganger Robert Moreno. Volgens Luis Enrique, die zijn functie afgelopen zomer neerlegde vanwege de ernstige ziekte en het latere overlijden van zijn achtjarige dochtertje, is van mening dat de tijdelijk aangestelde Moreno zijn plaats niet wilde afstaan en Spanje ook op het EK wilde coachen.

"Hij wilde als bondscoach naar het EK gaan en daarna weer mijn assistent worden", wordt Luis Enrique geciteerd door onder meer Mundo Deportivo. "Ik waardeer zijn harde werk en snap dat hij ambities heeft als trainer, want dit is misschien wel de kans van zijn leven. In mijn optiek ben je dan echter niet loyaal en zulke mensen wil ik niet in mijn staf hebben. Ik zou mijzelf in ieder geval nooit zo hebben opgesteld."

De bondscoach benadrukt dat hij de beslissing heeft genomen om de samenwerking met Moreno stop te zetten. Bondsvoorzitter Luis Rubiales en technisch directeur José Francisco Molina hebben daar volgens hem niet over meebeslist.

"Ik ben verantwoordelijk voor de samenstelling van de technische staf en niemand anders", aldus de Spaanse keuzeheer, die uitkijkt naar het EK van volgend jaar. "Ik ben erg gemotiveerd om er een succes van te maken. Ik ga de komende maanden gebruiken om de ideale selectie samen te stellen."

Moreno gaf vorige week in een statement blijk van zijn teleurstelling, al voelde hij er niets om zijn gedwongen vertrek als bondscoach uit te vergroten. "Ik wil het niet hebben over mijn laatste uren als bondscoach en ook niet over wat er de laatste dagen allemaal is gebeurd. Dat zou er alleen maar voor zorgen dat er een stroom aan reacties en oordelen zou komen naar allerlei betrokkenen. Dat ga ik niet veroorzaken, dat heeft geen zin."

"Ik heb een schoon geweten. Ik ben en blijf een man van mijn woord en het is voor mij dan ook geen probleem terug te treden nu Luis Enrique besloten heeft om terug te keren, zelfs niet nu dit betekent dat ik vertrek."

Moreno kreeg na de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië (5-0) te horen dat hij moest vertrekken en volgens de Spaanse media was de voorganger van Luis Enrique hierdoor in tranen.