"Luis en Leo zijn het beste aanvalsduo van de laatste jaren"

Lionel Messi maakte zondag weer een hattrick, terwijl Luis Suárez één keer op het scorebord terechtkwam bij de 0-5 zege van Barcelona op Levante.

Het tweetal heeft dit seizoen in LaLiga nu meer doelpunten gemaakt dan Real Madrid en Atlético Madrid. Daarnaast is Messi de enige speler in een Europese topcompetitie die in 2018/19 met zowel zijn treffers als assists de dubbele cijfers heeft gehaald. Gerard Piqué is onder de indruk van het duo, zo vertelt de centrale verdediger in de Spaanse media: "Luis en Leo zijn het beste aanvalsduo van de laatste paar jaar", zo wordt de 31-jarige Piqué geciteerd.



"Luis heeft de doelpunten in zijn bloed zitten en over Leo is inmiddels alles wel gezegd. We hebben veel vuurkracht voorin." Barcelona heeft nog maar één punt nodig om het jaar 2018 sowieso op de eerste plaats af te sluiten en neemt het aankomende zaterdag in het Camp Nou op tegen Celta de Vigo, de nummer tien op de ranglijst.



"We zitten in een positieve spiraal en het is jammer dat de stop rondom Kerst eraan komt, want we hebben onze kruissnelheid gevonden. We spelen beter, krijgen minder doelpunten tegen en maken veel goals. Het ziet er erg positief uit. We verdedigen beter en spelen goed voetbal", besluit Piqué, die zelf de laatste treffer tegen Levante voor zijn rekening nam.