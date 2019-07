Lucratieve transfer naar buitenland lonkt voor Mats Seuntjes

Mats Seuntjens kan zijn loopbaan voorzetten in Turkije, zo meldt De Telegraaf maandag.

Volgens het dagblad heeft promovendus Gençlerbirligi concrete interesse in de gelegenheidsspits, die van oorsprong middenvelder is, en kan hij een contract voor twee seizoenen signeren. Seuntjens wil de gelederen van graag verlaten deze zomer.

Seuntjes kan in Ankara een verbintenis voor twee seizoenen ondertekenen. Volgens De Telegraaf gaat het om een lucratieve overeenkomst en ligt de bal nu bij Seuntjes, die hoe dan ook nog een medische keuring zal moeten ondergaan om de eventuele overstap naar Turkije van een officieel karakter te voorzien.



De transfer zou voor Seuntjens een beloning zijn voor zijn belangrijke aandeel in het goede afgelopen seizoen van AZ dat resulteerde in Europees voetbal. Hij kwam tot 32 competitieduels, waarin hij 6 keer scoorde en 5 assists leverde. Hij werd eerder met in verband gebracht, maar Jaap Stam ontkrachtte afgelopen weekeinde de interesse.



Van Arne Slot hoefde Seuntjens, 27 jaar, niet per se weg uit Alkmaar. "Voor Seuntjens geldt dat hij vorig seizoen heel veel gespeeld heeft en dat een rol als invaller of als 'manusje-van-alles' hem nu zou tegenvallen", legde de oefenmeester van AZ vorige week uit.