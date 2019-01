Lucratieve transfer lonkt voor Arnautovic: "Ik zou zeggen: grijp deze kans"

Marko Arnautovic wordt nadrukkelijk gelinkt met een transfer naar China en de Oostenrijker zou naar verluidt graag naar China willen verkassen.

Een Chinese club, volgens geruchten gaat het om Shanghai SIPG, heeft reeds 39 miljoen euro geboden, een aanbieding die West Ham United zou hebben geweigerd. Odion Ighalo zegt echter dat Arnautovic deze kans moet pakken. "Ik zou zeggen: grijp deze kans als je het wil. Hij moet uiteindelijk beslissen natuurlijk, maar ik zou adviseren om deze mogelijkheid te benutten. Shanghai is een mooie stad. Het is net als Londen: het is groot, er zijn veel buitenlanders en er wordt Engels gesproken", zegt de aanvaller van Changchun Yatai, geciteerd door Sky Sports .



"Het is een van de grootste steden in China en ze hebben bij de club ook veel buitenlanders", vervolgt Ighalo zijn verhaal. "Deze stap zou goed voor hem zijn. De cultuur en het leven is anders, maar als je gefocust bent op voetbal, ga je geen problemen ondervinden. De competitie is compleet anders dan de Premier League, want de Premier League is een van de zwaarste competities in de wereld.



"De trainingen zijn ook niet zo zwaar als in Engeland. In Engeland wordt het je lastig gemaakt. Iedere wedstrijd moet je veel rennen. De competitie hier groeit nog steeds. Er zijn veel buitenlandse spelers en ook buitenlandse trainers die nieuwe ideeën brengen. Het wordt steeds beter", besluit de oud-spits van onder meer Watford.