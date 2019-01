Lucratieve deal in China van de baan: "Hij kan nog ten minste vier jaar mee"

Marek Hamsik gaat ondanks hardnekkige geruchten hoogstwaarschijnlijk niet meer naar China verkassen, zo laat zijn zaakwaarnemer Martin Petras weten.

De 31-jarige middenvelder van Napoli werd afgelopen zomer hevig in verband gebracht met een transfer naar het Aziatische land, maar zijn belangenbehartiger zegt dat een dergelijke transfer niet gaat plaatsvinden. "De transfermarkt? Journalisten gaan, net zoals ieder jaar, weer veel plezier beleven (met de geruchtenstroom, red.), maar hij heeft aan mij nogmaals benadrukt dat hij wil blijven en iets wil winnen met Napoli", zegt Petras bij Radio Kiss Kiss Napoli .

De zaakwaarnemer stelt dat Hamsik nog een tijdje mee wil op het hoogste niveau. "Zijn contract loopt in 2020 af en hij heeft de optie om nog met een jaar te verlengen. Als hij een nieuwe verbintenis aangaat, gaat hij zijn loopbaan beëindigen bij Napoli. Of hij kan het laatste jaar nog aan de slag bij Slovan Bratislava (voormalig werkgever van Hamsik, red.). Hij kan nog ten minste vier jaar mee op het hoogste niveau."



Hamsik ruilde Slovan Bratislava in 2004 in voor een dienstverband bij Brescia. Na drie jaar sloot de 110-voudig Slowaaks international zich aan bij i Partenopei voor een bedrag van circa 5,5 miljoen euro. Sindsdien kwam Hamsik tot 519 wedstrijden voor de Italiaanse topclub, met 121 doelpunten en 111 assists als resultaat.