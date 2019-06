Lucien Agoumé - De 'nieuwe Pogba' die op weg is naar Conte's Inter

De zeventienjarige belofte schitterde vorig seizoen in de Ligue 2 bij Sochaux en gaat nu naar Inter, terwijl ook Barça en Manchester City hem wilden.

Terwijl de meeste verhalen rondom over hun jacht op gearriveerde topspelers als Romelu Lukaku en Edin Dzeko gaan, is de belangrijkste versterking er een die zich in alle stilte lijkt te voltrekken.

De jonge middenvelder Lucien Agoumé is dichtbij een stap van Sochaux naar Milaan. Inter heeft het snelst gehandeld in een strijd waarbij ook en worden genoemd voor de zeventienjarige, die nu al wordt vergeleken met landgenot Paul Pogba.

Agoumé werd in februari 2002 geboren in Kameroen en begon met voetballen zodra hij met zijn familie verhuisde naar de Franse stad Besancon. Op zijn twaalfde werd hij opgepikt door Sochaux en in de jeugdopleiding viel zijn talent al snel op.

Op de piepjonge leeftijd van 16 jaar en 252 werd hij de jongste debutant in de hoofdmacht voor de club uit de Ligue 2. Hij viel veertien minuten voor tijd in tegen Troyes en al snel werd hij een vaste invaller, tot hij zich zo onderscheidde dat hij sinds januari 2019 een basisklant werd in de ploeg van Omar Daf.

Meteen werd hij uitgeroepen tot speler van de maand en de vergelijkingen met Pogba lieten niet lang op zich wachten. Hij is een van de aanvallende middenvelders in een 4-2-3-1-systeem en met zijn sterke passes en voorwaartse bewegingen voelt hij zich thuis nabij de zestien van de tegenstander.

Hoewel hij zijn eerste seizoen niet kon bekronen met een goal, moet hij toch worden gezien als een waardevolle aanvallende middenvelder, hoewel hij ook een meer opbouwende rol aan zou kunnen. Met twee goals in vier wedstrijden voor Frankrijk Onder-16 laat hij echter zien dat hij beter rendeert in een aanvallende rol.

In de zomer van 2019 reisde hij als captain van Frankrijk Onder-17 af naar het EK in Ierland. Daar bleek Italië in de halve eindstrijd te sterk, maar Agoumé toonde zich een geboren leider, waar zijn toekomstige werkgevers de vruchten van zullen plukken.

"Hij is een jongen die wedstrijd voor wedstrijd beter wordt", stelde zijn trainer Daf, toen hij werd gevraagd naar de vermeende interesse van Barcelona in Agoumé. "Wij zijn hier om hem de juiste begeleiding te geven, hem naar de top te helpen. Hij is duidelijk een jongen die alles heeft om te slagen."

Inter gaat zich voor een som van 4,5 miljoen euro verzekeren van zijn diensten, al is het aannemelijk dat er nog enkele bonussen aan de deal verbonden zullen worden, waardoor Sochaux nog meer over gaat houden aan de parel uit de jeugdopleiding.

In Milaan gaat hij starten bij de jeugd. De nieuwe trainer Antonio Conte staat erom bekend zijn vertrouwen te stellen in meer ervaren spelers, maar Agoumé's kwaliteiten zijn groot genoeg om hem van gedachten te laten veranderen.

Hoewel hij niet extreem snel is, heeft het toptalent wel het vermogen om in een of twee balberoeringen het spel naar voren te verplaatsen. Bovendien is hij opvallend nederig voor een zeventienjarige die wordt gevolgd door enkele van Europa's rijkste clubs.

Ook daarmee zal hij indruk maken op Conte. De fans verlekkeren zich voorlopig met de mogelijke komst van Lukaku en Dzeko, maar het gaat niet lang duren voordat men de naam scandeert van de jongeling die het middenveld de komende jaren kan domineren. Agoumé komt eraan.