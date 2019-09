Luciano Slagveer keert definitief terug in de Eredivisie: "Ik ken de club"

Luciano Slagveer is ook dit seizoen op de Nederlandse velden te bewonderen.

meldt maandagmiddag via de officiële kanalen dat de vleugelaanvaller een eenjarig contract heeft getekend bij de Eredivisionist. De 25-jarige Slagveer was vorig seizoen al op huurbasis actief voor de club uit Drenthe.

Slagveer, die overkomt van het Belgische KSC Lokeren, heeft op de laatste dag van de zomerse transferperiode zijn handtekening gezet onder een verbintenis bij FC Emmen.

Vorig seizoen werd Slagveer al door FC Emmen gehuurd en de club was zeer tevreden over de prestaties van de speler, die in zijn jeugd ook al actief was bij de club.

"Ik wilde na vorig seizoen graag in Emmen blijven", laat Slagveer, die vorig seizoen 24 keer in actie kwam in de , op de site van FC Emmen weten.

"Ik ken de club goed en weet wat er van me verwacht wordt. Ook dit seizoen ga ik alles geven om FC Emmen in de Eredivisie te houden."