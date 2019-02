Lucas Silva: "Ik wil terug naar Real Madrid"

Lucas Silva is de laatste jaren wat in de vergetelheid geraakt, maar de Braziliaan heeft nog steeds de ambitie om te slagen bij Real Madrid.

Silva werd door Carlo Ancelotti, de toenmalige coach van Real Madrid, als 'de toekomst van de club' bestempeld toen de Madrilenen hem in januari 2015 overnamen van Cruzeiro. Vanaf eind augustus van dat jaar werd de inmiddels 26-jarige verdedigende middenvelder verhuurd aan Olympique Marseille en sinds januari 2017 draagt hij op uitleenbasis weer het shirt van Cruzeiro.



Hoewel het voor Silva lastig zal worden om in de toekomst speeltijd te krijgen bij Real, hoopt hij het voorbeeld van landgenoot Casemiro te volgen. De spelverdeler voetbalde tijdelijk voor FC Porto en inmiddels is hij een vaste basisspeler. "Toen ik in Madrid arriveerde, trainde ik goed mee en ik kreeg speeltijd, zelfs in de Champions League", kijkt Silva terug op zijn eerste maanden in de Spaanse hoofdstad.



"Ik ben zeer gemotiveerd en ik wil op een hoog niveau spelen en prijzen winnen. Zonder twijfel denk ik dat ik weer bij Real Madrid zou kunnen terugkeren." Silva kwam in totaal negen keer in actie namens Los Blancos, waarvan acht keer in La Liga.



"Ik ging weg uit Europa om meer speeltijd en ritme te krijgen", gaat hij verder. "Dat lukte in mijn eerste seizoen niet, maar vorig seizoen ging het goed. Ik speelde regelmatig en we wonnen onder meer de Braziliaanse beker. Het belangrijkste is dat ik weer op een hoog niveau speel."



De Zuid-Amerikaan heeft nog wel eens contact met Marcelo, Danilo en Casemiro. "Met Casemiro ging ik het meest om. Het is normaal dat het contact een beetje verwatert naarmate de tijd vordert, maar bij speciale gelegenheden spreken we elkaar nog wel."