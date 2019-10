Lucas Hernández: "Ik weet niet waar hij is, wat hij doet, of hij nog leeft of niet"

De 23-jarige speler van Bayern München heeft sinds hij een kind was niets meer van zijn vader gehoord en weet niet of hij nog in leven is.

-verdediger Lucas Hernández kende een "gecompliceerde" jeugd met zijn broer Theo nadat hun vader zijn familie had verlaten. De 23-jarige Lucas en de 21-jarige Theo hebben niets gehoord van hun vader, voormalig centrale verdediger van en Jean-Francois Hernández, nadat hun ouders meer dan zestien jaar geleden uit elkaar gingen.

Hoewel het tweetal in zijn voetsporen is getreden door profvoetballers te worden en te spelen voor Atlético, heeft de WK-winnaar niet geprobeerd om hem op te sporen. Lucas geeft toe dat opgroeien zonder een vader niet gemakkelijk was, maar gelooft dat ze beter af waren zonder hem omdat hij niet van hen hield.

"Ik heb nooit geprobeerd contact met hem op te nemen. Natuurlijk toen ik jong was, dacht ik na over waar hij kon zijn en had ik er meer over willen weten", vertelt Hernández in een interview met Goal en DAZN. "Hoe meer tijd er is verstreken, hoe minder dat deel uitmaakte van mijn gedachten. Ik dacht meer aan mezelf en mijn leven toen ik oproeide."

"Het werd me uiteindelijk duidelijk dat hij wegging omdat hij niet van ons hield. En als hij niet van ons hield, was het beter dat hij wegging. Ik ben nu 23 jaar oud en ik was vijf of zes jaar oud toen hij vertrok. Het zou nu ongeveer zestien of zeventien jaar geleden zijn dat we niets meer van hem hebben gehoord."

"Ik weet niet waar hij is, wat hij doet, of hij nog leeft of niet. Ondertussen ben ik mijn eigen kleine gezin begonnen. Aangezien hij tot nu toe geen contact met ons heeft opgenomen, zal hij niet geïnteresseerd zijn - of hij heeft gewoon geen zin om contact te leggen.'

Lucas heeft bewondering voor zijn moeder, die beide ouderrollen vervulde en de twee jongens goed heeft opgevoed. "Mijn moeder, broer en ik werden al snel een gezworen trio na de scheiding. Theo en ik hadden altijd een voetbal bij ons, 's morgens, 's middags en 's nachts."

"We speelden altijd samen. Mijn broer is mijn beste vriend, we zijn heel close. We hebben nooit begrepen waarom hij vertrok. Dus we zijn gewoon opgegroeid met onze moeder. Ze leefde, werkte en gaf alles aan ons. We hebben niets gemist."

"Nu zijn Theo en ik professionele voetballers geworden, zodat ze achterover kan leunen en een beetje van haar leven kan genieten. Ze vertelde ons wat er gebeurde: dat ze uit elkaar gingen. Op een dag was mijn vader plotseling verdwenen, we hebben nooit meer iets van hem gehoord."

"Het was natuurlijk een beetje gecompliceerd zonder een vader aan onze zijde. Maar mijn moeder is zeer succesvol geweest in het vervullen van zowel de moeder- als vaderrol. Mijn broer ik hadden een gecompliceerde, maar mooie jeugd."

Hernández vervolgt zijn verhaal: "Mijn opa en oma steuden ons financieel zodat we in een huis konden wonen en naar school konden gaan. Daarom zeg ik dat mijn opa is als mijn vader en mijn oma is als mijn tweede moeder. Ze hebben het meest gehaald uit onze financiële mogelijkheden en ons met alles geholpen."

De Franse international stapte in juli voor tachtig miljoen euro over van Atlético Madrid naar Bayern München en als snel werd hij een basisspeler onder Niko Kovac. Hernández is er trots op dat hij de recordaankoop van de Duitse grootmacht is en is vastbesloten om te laten zien dat hij het waard is.

"Na alles wat ik met mijn moeder en broer heb meegemaakt toen ik klein was, ben ik er trots op dat een club zoveel geld voor me heeft betaald. Het is niet alleen trots, maar ook een verantwoordelijkheid. De transfersommen zijn recentelijk overdreven geworden. Je betaalt ongelooflijke bedragen."

"Vanwege al het vertrouwen dat de club met dit bedrag in mij heeft gesteld. is het aan mij om het op het veld terug te betalen en alles te geven. De club moet er ook trots op zijn dit geld aan mij te hebben uitgegeven."