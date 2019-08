Lozano senior 'in zevende hemel': "Napoli is voor Hirving geen springplank"

Hirving Lozano wordt naar verwachting donderdag gepresenteerd bij Napoli.

De aanvaller van werd woensdag medisch gekeurd bij de Italiaanse topclub en levert de Eindhovenaren een transfersom van ongeveer veertig miljoen euro op. Met de transfer komt een droom van de vader van de Mexicaanse aanvaller uit. "Ik ben in de zevende hemel", reageert Jesus Lozano.

Lozano tekent voor vijf jaar in Napels en gaat ruim vier miljoen euro per seizoen verdienen. "Het beste wat een vader kan overkomen is zien dat je zoon de top haal en zijn dromen stap voor stap laat uitkomen", aldus Lozano senior tegenover Gonfialarete . Hij geeft aan dat de Mexicaans international voorlopig in Napels wil blijven. " is geen springplank, maar een aankomstpunt. Ik ben ervan overtuigd dat dit een fundamenteel moment is in zijn carrière."

Lees beneden verder

"Het is een lang proces geweest", vervolgt de vader van Lozano over de transfer. "Het is vier maanden geleden gestart. Gedurende die periode is het altijd zijn bedoeling geweest om voor Napoli te spelen. Er was interesse van andere clubs, maar geen van die clubs maakte concrete stappen zoals Napoli. Napels is vergelijkbaar met Latijns-Amerika, met veel meer passie dan we gezien hebben in Nederland. Maar die druk maakt hem niet bang."

De vader van Lozano is in de wolken met de transfer van zijn zoon. "Stel je voor: mijn zoon die gaat spelen voor de club waar Diego Armando Maradona speelde... Dat idee vindt hij (Lozano, red.) geweldig."

"We weten dat de Scudetto het doel is. Hirving weet dat het niet makkelijk gaat worden tegen , maar ik weet zeker dat de komst van mijn zoon een belangrijke schakel kan zijn."