Lozano: "Hopelijk kunnen Lainez snel in Europa verwelkomen"

In de Eredivisie spelen momenteel twee Mexicanen en daar komt mogelijk een derde bij. Hirving Lozano ziet het graag gebeuren.

Ajax wordt sterk in verband gebracht met Club América-vleugelaanvaller Diego Lainez en zou twaalf miljoen euro overhebben voor de tweevoudig international van Mexico.



​Voor Lozano, die in de zomer van 2017 CF Pachuca verruilde voor PSV, is Lainez nog een grotendeels onbekende speler. "Om eerlijk te zijn heb ik hem maar een paar keer zien spelen. Ik heb nog niet heel veel van hem gezien. Maar ik vind hem absoluut een goede speler​", vertelt de aanvaller in gesprek met Goal.



"Hij is nog jong, maar hij heeft erg veel kwaliteit. Ik weet niet of hij al klaar is voor de stap naar Europa. Ik weet niet echt hoe hij is als mens. Daarvoor ken ik hem persoonlijk niet goed genoeg. Maar hopelijk kunnen we hem snel in Europa verwelkomen."



​Lozano is bezig aan zijn tweede seizoen in de Eredivisie, maar mist Mexico nog altijd erg veel. "Vanaf het moment dat ik in Nederland ben mis ik Mexico. Ik mis alles aan mijn thuisland. Nederland is heel erg anders dan Mexico en natuurlijk mis ik mijn moederland."





​

De 23-jarige aanvaller speelde afgelopen zomer een rol in de komst van landgenoot en voormalig ploeggenoot bij Pachuca Erick Gutiérrez naar PSV. "Ik heb wel een kleine rol in zijn transfer gespeeld, aangezien de club een aantal keer naar hem heeft gevraagd bij mij."



"Ik hield goed in de gaten of de club hem wel zou kopen of niet, dus het enige wat ik echt kon doen was PSV er van proberen te overtuigen om hem te kopen en om Guti goede dingen over PSV te vertellen en over het leven hier.

Ik denk dat dat wel een van de redenen is dat hij hier heen is gekomen."