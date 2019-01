Lozano gekozen als beste speler van Noord- en Midden-Amerika

Hirving Lozano mag zich de beste speler van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben noemen. De aanvaller van PSV won de verkiezing van de CONCACAF.

De Mexicaanse vleugelspeler laat spelers als Keylor Navas (Real Madrid), Héctor Herrera (FC Porto), Carlos Vela (Los Angeles FC) en Sebastian Giovinco (Toronto FC) achter zich. De bond acht zijn 'exceptionele prestaties' op het WK van grotere klasse dan de behaalde doelen van zijn opponenten. Lozano blonk onder meer uit met een goal tegen Duitsland en ook in de Eredivisie kende hij een uitstekend debuutjaar.

In zijn eerste seizoen in Eindhoven tekende hij direct voor zeventien doelpunten en ook nu gaat het weer hard met de Mexicaan. Deze jaargang staat de teller alweer op elf competitietreffers, terwijl hij ook in de Champions League vier doelpunten aantekende. Het is voor het eerst dat Lozano deze prijs wint. Vorig jaar werd hij tweede achter Navas, die met Real Madrid de Champions League opeiste. Het jaar daarvoor werd hij ook al tweede, toen achter oud-PSV'er Bryan Ruiz.