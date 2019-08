"Lozano gaat als persoon zeker niet juichend weg uit Eindhoven"

Hirving Lozano is geland in Italië om zijn transfer naar Napoli af te ronden.

Diverse Italiaanse media publiceren video's en foto's van de Mexicaan op het vliegveld in Rome. De 24-jarige aanvaller komt over van , dat naar verluidt ongeveer veertig miljoen euro toucheert met de verkoop van de Mexicaans international.

Lozano werd dinsdag door -fans verwelkomd op het vliegveld. Woensdag volgt naar verluidt de medische keuring van de aanvaller, waarna hij zijn krabbel zal zetten onder een meerjarig contract.

De Mexicaanse aanvaller was in totaal twee jaar actief bij PSV en volgens Rik Elfrink zal Lozano met veel plezier terugkijken op zijn tijd in Noord-Brabant.

"Lozano gaat als persoon zeker niet juichend weg uit Eindhoven", zo stelt de journalist van het Eindhovens Dagblad dinsdag op Twitter. "De relatieve rust van Zuidoost-Brabant beviel hem en zijn gezin meer dan uitstekend."

"Als voetballer was het tijd om de volgende stap te maken. PSV krijgt een goede prijs en zelf gaat hij er financieel fors op vooruit", weet de clubwatcher.

Lozano wordt met de genoemde veertig miljoen euro de duurste zomeraankoop van Napoli. Hij overtreft Kostas Manolas, die voor 36 miljoen euro werd overgenomen van .

De Mexicaan wordt tevens de duurst verkochte PSV'er aller tijden. Momenteel draagt Memphis Depay die titel nog met zich mee. Hij werd voor 34 miljoen euro verkocht aan .