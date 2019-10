Lozano bewijst dat hij op iedere positie kan uitblinken bij Mexico

De vleugelspeler van El Tri speelde deze interlandperiode in de spits, waar hij net zo goed uit de verf kwam als op de flanken.

Het leek bijna alsof bondscoach Gerardo Martino zich verontschuldigde voor het feit dat hij een beroep had gedaan op Hirving Lozano. Tijdens de persconferentie na de 5-1 zege op Bermuda en voor aanvang van de 3-1 tegen Panama op dinsdag, benadrukte de Argentijn dat Lozano een paar weken geleden nog tegen grote teams als en speelde. Nu trof hij tegenstanders die vrijwel niemand kent.

Toch stond hij daar gewoon aan de aftrap, voor de tweede interland op rij. Dit keer werd Lozano ingezet als spits, in een ietwat experimentele positie. Al verschilde het niet eens veel met waar -coach Carlo Ancelotti hem plaatste tegen de genoemde opponenten.

Martino hoeft zich echter niet te verontschuldigen. Lozano wil immers graag uitkomen voor zijn land. Uitnodigingen van de bondscoach zijn op zich niet optioneel, al liet de afwezigheid van Javier Hernández zien dat ze wel bespreekbaar zijn. Lozano was er zelfs bij toen Mexico na het WK van 2018 onder interim-coach Ricardo Ferretti even geen richting had.

De risico's? Die zijn duidelijk. Lozano was het vaakst slachtoffer van een overtreding toen hij met Pachuca in de Liga MX speelde. Ook in de en de was hij een doelwit. De 24-jarige speler krijgt vaak behoorlijk veel te verduren en blessures liggen daardoor altijd op de loer. Dinsdag gebaarde hij tegen Panama om een wissel en werd hij halverwege de tweede helft van het veld gedragen.

Martino was niet boos op Panama-verdediger Fidel Escobar, wiens contact met Lozano's enkel de blessure leek te veroorzaken, of op zijn eigen keuze om Lozano op te stellen. De frustratie van de coach richtte zich meer op de scheidsrechter, die de speler niet genoeg zou hebben beschermd.

"Dit zijn dingen die nou eenmaal gebeuren. Dan vragen jullie in de pers hoeveel nut het heeft om hem erbij te halen", zei Martino na afloop tegen TUDN. "Als zoiets gebeurt, kun je je afvragen waarom het gebeurt. Maar het is niet de fout van de tegenstander of die van ons. De verantwoordelijkheid ligt bij de arbitrage, die volgens mij goed moeten optreden."

Kort gezegd is Lozano momenteel de beste speler van Mexico. Raúl Jiménez komt in de buurt, maar Lozano liet dinsdag zien dat je hem overal kan inzetten. Al in zijn tijd bij Pachuca kon de oud- 'er als spits spelen, maar maakte hij naam op de flanken.

Lozano deed zijn werk goed tegen Panama door te vechten voor iedere bal en het tempo erin te houden in de combinaties met Rodolfo Pizarro en Roberto Alvarado.

"Ik heb met genoegen naar de eerste veertig minuten gekeken", aldus Martino. "Ik vind dat we heel goed speelden en de passing was prima."

Toch zal Lozano in de toekomst terugkeren op de vleugels als de Mexicanen weer kunnen rekenen op Jiménez, Chicharito en José Juan Macías. Martino weet nu echter dat Lozano als diepste spits ook een mogelijkheid is. Mocht de trainer wijzigingen moeten aanbrengen, om wat voor reden dan ook, dan is Lozano dus een goede optie.

Waar speelt Chucky op z'n best? Je zou zeggen nog steeds op de vleugel, maar Lozano is slim genoeg om voldoende inspanningen te leveren, waardoor Martino voor iedere positie het vertrouwen heeft dat zijn pupil de taak volbrengt.

De voormalige trainer van beseft nu misschien dat hij spelers als Lozano en Héctor Herrera ( ) nodig heeft in de CONCACAF . Een dag nadat hij zei dat de eerste wedstrijd tegen Bermuda bijna voelde als 'een terugkeer naar amateurisme', kenden El Tri een paar nerveuze momenten in Martino's eerste duel in het Azteca Stadion.

"We hadden op een bepaald moment met 2-1 achter kunnen komen, maar uiteindelijk wonnen we overtuigend omdat we goed samenwerkten bij het tweede doelpunt. Geweldig afgerond door José (Macías, red.). Daarna konden we de derde maken door druk te zetten", sprak de 56-jarige oefenmeester. "Aan de ene kant maak ik me zorgen om de tweede helft, aan de andere kant vond ik bijna de hele eerste helft erg goed."

Hij zal ook alles wat hij zag van Lozano leuk hebben gevonden. De buitenspeler van Napoli is een veelzijdige aanvaller die, als hij fit is, vanaf iedere positie de tegenstander pijn kan doen.