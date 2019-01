Lovren moet één interlandduel toekijken vanwege beledigende video

Dejan Lovren moet het EK-kwalificatieduel tussen Kroatië en Azerbeidzjan aan zich voorbij laten gaan. Hij is voor één duel geschorst, meldt de UEFA.

De Kroatische verdediger ging zijn boekje te buiten nadat hij na in november besloot om een beledigende video op het web te verspreiden. Even daarvoor had hij het Nations League-duel tegen Spanje met 3-2 gewonnen en Lovren kon het niet laten om een sneer uit te delen aan Sergio Ramos.

De Spanjaard wordt over het algemeen gezien als één van de beste verdedigers, zo niet de beste. Lovren stelde na het behalen finale van de Champions League en het komen tot de eindstrijd van het WK dat die status hem moet toekomen. Nu de Kroaat het onderlinge duel won, wilde hij zijn gram halen.

In de bewuste video beeldde de verdediger van Liverpool nogmaals uit hoe hij Ramos een elleboogstoot gaf en maakte hij daarnaast vernederende opmerkingen over het Spaanse elftal. Hij noemde hen voor aanvang van het duel ook al slechte verliezers en legde zijn eigen ruwe spel uit als reactie op het 'oneerlijk grove optreden' van de Spanjaarden.

De UEFA heeft de zaak onderzocht en meldt via de officiële kanalen dat het provocerende gedrag van de Kroaat tegen de 'normen en waarden van het voetbal indruist'. Als straf moet Lovren de eerste EK-kwalificatiewedstrijd van zijn land missen. Die wordt in maart gespeeld.