Lovende woorden voor De Ligt: "Hij begint het team te leiden van achteruit"

Juventus ging zondagavond in het San Paolo met 2-1 onderuit tegen Napoli.

Piotr Zielinski en Lorenzo Insigne verzorgden de treffers namens i Partenopei, terwijl Cristiano Ronaldo in de slotfase iets terugdeed namens de bezoekers.

Matthijs de Ligt vormde in Napels het centrale duo met Leonardo Bonucci en de Italiaans international heeft na afloop van het duel positieve woorden over voor zijn collega.

Bonucci krijgt van Fabio Capello, die als analist in de studio van Sky Italia aanwezig was, de vraag of de defensie van in de zone moest verdedigen, daar Lorenzo Insigne bij de tweede treffer van vrij opdook in het strafschopgebied.

"De trainer vraagt ons om zonedekking toe te passen en we stonden haast perfect gepositioneerd. Lorenzo schoot knap raak vanuit de volley, terwijl het ongelukkig was dat De Ligt de bal niet kon tegenhouden. Het is nu eenmaal een risico als je in de zone verdedigt", antwoordt Bonucci op de vraag van Capello.

"De Ligt is jong, we weten allemaal dat het tijd nodig heeft. Maar hij heeft het goed gedaan tegen een tegenstander met veel kwaliteit. De Ligt begint het team te leiden van achteruit, dat is belangrijk voor een verdediger. Hij groeit geleidelijk", klinkt het lovend.

Trainer Maurizio Sarri is iets minder positief en krijgt de vraag of Juventus een leider als Giorgio Chiellini mist. "Hij brengt een bepaalde mentaliteit in de wedstrijd en bepaalde situaties. Er zou met hem meer agressie in de ploeg komen. We geven soms de indruk dat we passief zijn in de beslissende fase."

"We kregen in de tegen (3-1 zege, red.) bijvoorbeeld een tegendoelpunt doordat we passief verdedigden. De tegenstander kreeg de kans om ongestoord vanaf het middenveld richting het strafschopgebied te lopen."

"Toen ik dat nu weer zag gebeuren, probeerde ik met Douglas Costa een vleugelaanvaller in het veld te brengen. Het was de bedoeling dat we wat breder zouden gaan spelen, maar het maakte weinig verschil", gaat Sarri verder. De oefenmeester keerde terug in het San Paolo, maar kreeg niet bepaald een warm welkom.

"Ik ben blij voor die jongens, ik zal altijd bepaalde gevoelens bij hen houden. Als je moet verliezen, dan maar bij Napoli om ze uit hun huidige problemen te helpen. Ik had natuurlijk liever gezien dat ze volgende week pas weer waren begonnen met winnen", vertelt Sarri, die tevens het onderwerp was van kwetsende spreekkoren en spandoeken.

"Het is duidelijk dat de wedstrijd voor alles gaat, waardoor je niet bezig bent met de randzaken. Napoli vertegenwoordigt voor mij een belangrijk moment in mijn leven en het zal altijd mooi en emotioneel zijn om hier terug te keren."

Juventus verzuimde om de voorsprong op naaste achtervolger uit te bouwen naar zes punten. "We zouden gemotiveerd moeten zijn om die voorsprong uit te bouwen, anders is het een zwakte. Als die druk invloed op ons heeft gehad, zou dat betekenen dat we er nog niet klaar voor zijn."

"Zelfs als het onbewust was", stelt de oefenmeester, die Juventus na de eerdere nederlaag tegen voor de tweede keer dit seizoen in de zag verliezen. "We misten net als tegen Lazio de mentale energie. Wanneer je dat mist, komt er een kettingreactie tot stand die leidt tot technische en tactische problemen."