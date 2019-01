'Louis van Gaal lijkt echt een optie te zijn voor Feyenoord'

Feyenoord moet zoals bekend door het vertrek van Giovanni van Bronckhorst op zoek naar een nieuwe trainer en een opvallend gerucht doet de ronde.

Journalist Bart Nolles was zondag aanwezig bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (6-2) en heeft 'één naam meerdere keren gehoord', zo vertelde de verslaggever zondagavond in het praatprogramma VTBL. "Een man die eigenlijk gestopt is, maar het is geen publiek geheim dat hij vaker benaderd is: Louis van Gaal. Dat lijkt echt een optie voor Feyenoord", aldus Nolles. De 67-jarige Van Gaal werd in mei 2016 ontslagen door Manchester United en coachte daarna geen club of land meer.



Van Gaal was eerder werkzaam als bondscoach bij het Nederlands elftal en stond voor de groep bij Bayern München, AZ, Barcelona en Ajax. Van Gaal was overigens al eerder in beeld bij Feyenoord, want in 2011 onderhandelden beide partijen met elkaar. Het kwam niet tot een akkoord en Feyenoord ging in zee met Ronald Koeman.



"Hij is een van de beste trainers ter wereld, dus ik had het mezelf niet kunnen vergeven als ik niet had geprobeerd hem naar Feyenoord te halen. Ook Koeman vindt het volgens mij geen schande om achter zo’n man tweede keus te zijn", vertelde technisch directeur Martin van Geel. Laatstgenoemde zou ook drie jaar later contact hebben opgenomen met Van Gaal, maar uiteindelijk werd Fred Rutten aangesteld in De Kuip.



Van Gaal heeft er zelf nooit een geheim van gemaakt dat hij een zwak heeft voor Feyenoord. In december 2008 zei hij in een interview met Sport1: "Dat (trainer zijn van Feyenoord, red.) heb ik altijd wel gewild. Maar ze zijn nooit met een aanbieding gekomen." Met Van Bronckhorst staat Feyenoord na negentien speelronden op de derde plaats in de Eredivisie; de achterstand op Ajax bedraagt acht punten.