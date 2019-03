Louis van Gaal: "De euforie rond Ajax vind ik zeer overdreven"

Louis van Gaal heeft dinsdagavond genoten van de manier waarop Ajax met 1-4 won op bezoek bij Real Madrid. Wel plaatst hij een kanttekening.

De oud-trainer van onder meer Ajax en Barcelona trapt op de rem nu iedereen vol lof is na het Europese succes van de Amsterdammers. "Het resultaat was fantastisch. Ajax was zeer effectief. Maar de euforie die nu in de media is losgebarsten, vind ik zeer overdreven", zegt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal tegenover het Algemeen Dagblad. Van Gaal was niet onder de indruk van de tegenstander uit Madrid. Hij vond de Koninklijkezwak en vermoeid ogen, en denkt dat Ajax in de kwartfinales veel sterkere teams kan tegenkomen.



Behalve Ajax wisten ook Tottenham Hotspur, Manchester United en FC Porto zich te plaatsen voor de kwartfinales. Volgende week komen daar nog vier andere clubs bij. Dinsdag staan de returns tussen Juventus en Atlético Madrid, Manchester City tegen Schalke 04, Barcelona versus Olympique Lyon en Bayern München tegen Liverpool op het programma. De loting voor de kwartfinales volgt op vrijdag 15 maart in het Zwitserse Nyon.



Van Gaal, die met Ajax in het seizoen 1995/95 de Champions League won, was vrijdag aanwezig in Amsterdam om aan zijn voormalig assistent Gerard van der Lem het eerste exemplaar van diens biografie te overhandigen. "Gerard heeft de macht van de warmte en de toonhoogte", aldus Van Gaal. "Hij was de man die de scherpe randjes bij mij kon afvlakken. In de samenwerking waren we complementair."