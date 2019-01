Louis van Gaal: "Dat is tegelijkertijd ook de zwakte van Josep Guardiola"

Louis van Gaal zet zijn geld op een landstitel voor Liverpool, ook al werd de koploper van de Premier League verslagen door Manchester City.

De voorsprong van the Reds op het team van manager Josep Guardiola bedraagt nu vier punten. "Jürgen Klopp heeft van Liverpool een absolute vechtmachine gemaakt, zowel aanvallend als verdedigend."

"Als ik dus mijn geld op een club wat betreft het kampioenschap zou moeten zetten, zou het Liverpool zijn", benadrukt de voormalig manager van Manchester United, in gesprek met de Daily Mirror . "Liverpool beschikt niet over de allerbeste voetballers. Die spelen voor Manchester City. Maar dat is tegelijkertijd ook de zwakte van Guardiola. Hij traint zijn teams alleen maar op een aanvallende manier. Altijd."



"Op het moment dat zijn team moet verdedigen, ziet het er verschrikkelijk uit. Liverpool heeft een team dat veel beter kan verdedigen", benadrukt Van Gaal. "Dat is omdat Klopp zijn voetballers getraind heeft om een vechtmachine te zijn, of ze nou aan de bal zijn of niet. En dat is precies waar het bij Guardiola's team aan ontbreekt. City heeft geweldige voetbalideëen en een sublieme manier of spelen, maar niet de juiste vechtmentaliteit."



"Begrijp me niet verkeerd, ik vind het nog steeds schitterend om Manchester City te zien spelen. Maar de manier waarop Klopp Liverpool laat spelen, is werkelijk fantastisch." In de optiek van Van Gaal heeft het duel van donderdag in het Etihad Stadium de kracht van Liverpool laten zien en de zwaktes van Manchester City blootgelegd, ondanks de driepunter voor the Citizens . "De wedstrijd heeft mij laten inzien dat City niet kan verdedigen."



"Toen Liverpool de gelijkmaker maakte, waren er voldoende verdedigers van City in het doelgebied om dit te voorkomen. Maar in het merendeel van de wedstrijden in de Premier League hoeft City niet te verdedigen, omdat de tegenstanders niet tegen hen zijn opgewassen. Tegen een sterk team als Liverpool zie je dat de spelers van City niet in staat zijn om goed te verdedigen. Ze maken fouten. Liverpool verdient een applaus omdat heel veel teams niet in staat zijn om City te dwingen om in een wedstrijd te verdedigen."



Van Gaal was blij met de eindstand in Manchester. "Dat maakt de strijd om de landstitel nog spannender. Het is meeslepend. Drie teams kunnen kampioen worden, want we kunnen Tottenham Hotspur niet uitsluiten. Maar, als je mij vraagt wie het beste team heeft, zeg ik Klopp. De spelers van Liverpool hebben een groter verlangen naar de titel en dat zal hen helpen om de competitie te winnen. Mijns inziens wil Liverpool liever de landstitel winnen dan de spelers van Manchester City."