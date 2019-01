Loting FA Cup: vroege herhaling van finale van 2018

Chelsea en Manchester United zijn maandagavond aan elkaar gekoppeld in de vijfde ronde van de FA Cup.

Het duel is verreweg het meest interessante affiche in de zestiende finales; vorig jaar troffen beide clubs elkaar in de finale en won Chelsea met 1-0. De wedstrijden in de vijfde ronde worden afgewerkt tussen 15 en 18 februari.Manchester City brengt een bezoek aan Middlesbrough of Newport County. De twee ploegen remiseerden in de vierde ronde met 1-1 en daarom moet er een replay aan te pas komen. Crystal Palace gaat op bezoek bij Doncaster Rovers, terwijl voor het Watford van onder meer Daryl Janmaat een uitwedstrijd tegen Portsmouth of Queens Park Rangers op het programma staat.De twee andere Premier League-clubs in het toernooi zijn nog niet zeker van plaatsing voor de volgende ronde. Als Wolverhampton Wanderers de replay tegen Shrewsbury Town wint, gaat het op bezoek bij Bristol City. Voor Jürgen Locadia en Davy Pröpper wacht met Brighton & Hove Albion een thuiswedstrijd tegen Derby County, mits de club doorbekert na de eerdere 0-0 tegen West Bromwich Albion.

Bristol City - Shrewsbury Town of Wolverhampton Wanderers

AFC Wimbledon - Millwall

Doncaster Rovers - Crystal Palace

Middlesbrough of Newport County - Manchester City

Chelsea - Manchester United

Swansea City - Barnet of Brentford

Portsmouth of Queens Park Rangers - Watford

Brighton & Hove Albion of West Bromwich Albion - Derby County