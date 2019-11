Loting EURO 2020: Oranje kijkt met belangstelling naar Roemenië

Het deelnemersveld voor het EK is reeds grotendeels bekend. In maart worden tijdens de play-offs de laatste vier tickets verdeeld.

Toch wordt er vóór die tijd al geloot voor de groepsfase. Doordat er tijdens het toernooi verschillende gastlanden zullen zijn, is een deel van de poule-indelingen al bekend en weet Oranje reeds dat Oekraïne een van de drie tegenstanders zal zijn op het EK.

Er wordt tijdens het EK gespeeld in Baku (Azerbeidzjan), Kopenhagen (Denemarken), München (Duitsland), Londen (Engeland), Boedapest (Hongarije), Dublin (Ierland), Rome (Italië), Amsterdam (Nederland), Boekarest (Roemenië), Sint-Petersburg (Rusland), Glasgow (Schotland) en Bilbao (Spanje). Azerbeidzjan gaat zich in ieder geval niet meer plaatsen, terwijl Hongarije, Roemenië, Ierland en Schotland nog een kans hebben om zich via de play-offs te kwalificeren. Gekwalificeerde landen die tevens groepswedstrijden organiseren, worden ingedeeld in de groep van hun speelstad.

Zodoende heeft Oranje een plaats in Groep C gekregen, want de wedstrijden in die poule worden afgewerkt in Amsterdam en Boekarest. Het betekent tegelijkertijd dat Roemenië zich bij Oranje voegt, indien de Roemenen zich via de play-offs kwalificeren. Het staat al wel vast dat Oekraïne een tegenstander zal zijn, omdat de formatie van bondscoach Andriy Shevchenko als groepswinnaar in pot 1 is ingedeeld. Oranje kan Italië, Engeland, Spanje en Duitsland niet treffen, omdat hun groep als gastlanden al vaststaat. Tegelijkertijd kan Oekraïne door de onderlinge spanningen niet worden ingedeeld bij Rusland, waardoor zij een plaats in Groep C krijgen.

De potindeling voor de loting wordt bepaald op basis van de overall ranking in de EK-kwalificatiecyclus. Iedere pot heeft zes landen, terwijl de laatste vier deelnemers in pot 4 nog niet duidelijk zijn. Bulgarije, Israël, Hongarije, Roemenië, IJsland, Bosnië-Herzegovina, Slowakije, Noord-Ierland, Ierland, Schotland, Noorwegen, Servië, Kosovo, Wit-Rusland, Noord-Macedonië en Georgië spelen in maart nog om de laatste vier EK-tickets. De loting voor de play-offs vindt vrijdag 22 november plaats. Indien Schotland zich kwalificeert, zullen zij automatisch een plek krijgen in Groep D. Ook de eventuele groepen van Ierland (Groep E) en Hongarije (Groep F) zijn reeds bekend.

Als de Roemenen er niet in slagen om zich te plaatsen voor het EK, dan is de Johan Cruijff ArenA in alle drie de groepswedstrijden de thuisbasis van Oranje. Mocht Roemenië, dat bij de EK-kwalificatie op de derde plaats staat achter Spanje en Zweden, zich wél weten te plaatsen, dan wordt bij de loting bepaald of het duel tussen Nederland en Roemenië in Amsterdam of Boekarest wordt gespeeld.

Indien Roemenië zich kwalificeert, komt de enige tegenstander die Oranje nog uit de loting krijgt uit pot 3. Hier kan Turkije, Oostenrijk, Zweden, Portugal of Tsjechië uit de koker komen. Oranje ontloopt in ieder geval Denemarken, dat als gastland al aan Groep B is toegevoegd. In die poule is Rusland eveneens gastland, terwijl België als overgebleven land uit pot 1 tegelijkertijd aan deze poule is toegevoegd.

De loting vindt op 30 november plaats in Romexpo in Boekarest. De eventuele route voor de rest van het toernooi is ook al bekend. Als de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de groepsfase overleeft, zal het de achtste finales afwerken in het buitenland. De route is al volledig uitgestippeld en voor de fans lijkt het gunstiger als het niet eerste, maar als nummer twee eindigt in de poule op het EK. Als Oranje op de tweede plaats eindigt, vindt de achtste finale op 27 juni in Londen op Wembley plaats en de kwartfinale op 3 juli in de Allianz Arena in München. Wanneer Nederland groepswinnaar wordt, wordt de achtste finale op 28 juni afgewerkt in Boedapest en de kwartfinale op 4 juli in Azerbeidzjan. De halve finales en finale worden gespeeld op Wembley, zo heeft de UEFA bepaald.