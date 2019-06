Loting Champions League: belangrijke dag op komst voor PSV

PSV weet woensdag wie de tegenstander is in de tweede voorronde van de Champions League.

Na een teleurstellend seizoen zal de nummer twee van de afgelopen voetbaljaargang in totaal drie rondes moeten overleven op weg naar de groepsfase van het miljardenbal. Terwijl de selectie van trainer Mark van Bommel dinsdagmiddag voor het eerst op het trainingsveld verschijnt ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, zullen de Eindhovenaren een dag later weten aan welke tegenstander ze tijdens de loting in het Zwitserse Nyon zijn gekoppeld.



De -finale tussen en ligt nog maar net achter ons, nu de ogen zijn gericht op het nieuwe seizoen van het miljardenbal. Op de eerste dag van de voorbereiding op het nieuwe seizoen hoort wie het treft in het League Path. De Eindhovenaren kunnen dinsdagmiddag vanaf 12.00 uur gekoppeld worden aan FC Basel of Olympiacos. Woensdagmiddag vindt tevens een zogenoemde doorloting plaats. Mocht PSV de derde voorronde bereiken, dan zijn , Krasnodar, Medipol en LASK Linz mogelijke tegenstanders.

FC Basel of Olympiacos?

Loting PSV en

Waar Basel jarenlang de Zwitserse competitie domineerde, moest het - net als in 2018 - afgelopen seizoen zijn meerdere erkennen in Young Boys. De ploeg van trainer Marcel Koller haakte al vroeg af in de strijd om de landstitel en eindigde liefst twintig punten achter de kampioen op de tweede plaats. Toch is het een team waar PSV het allesbehalve makkelijk zal tegen krijgen. Basel werd dan al twee jaar op rij geen kampioen, in het seizoen 2017/18 bereikte het nog de achtste finales van de Champions League door in een groep met CSKA Moskou en op overtuigende wijze op de tweede plaats te eindigen achter . Mocht PSV gekoppeld worden aan Basel, dan zal het moeten oppassen voor Ricky van Wolfswinkel en Zwitsers international Albian Ajeti. De twee aanvallers maakten het afgelopen seizoen respectievelijk dertien en veertien doelpunten in de Zwitserse competitie.Net als Basel in Zwitserland was Olympiacos lange tijd de te kloppen ploeg in de Griekse competitie. Waar in 2018 AEK Athene er met de landstitel vandoor ging, was het afgelopen seizoen PAOK Saloniki dat beslag legde op het kampioenschap. Als nummer twee van de Griekse competitie zal Olympiacos vanaf de tweede voorronde moeten proberen te instromen richting de groepsfase. Ook Olympiacos zal een taaie opponent worden voor de Eindhovenaren. Met Mathieu Valbuena slaagde de club er onlangs in om een relatief grote naam in huis te halen. De Fransman komt transfervrij over van en tekende voor een seizoen in Pireaus. De ploeg van trainer Pedro Martins heeft met Kostas Fortounis een gevaarlijke speler binnen de gelederen. De aanvallende middenvelder was het afgelopen seizoen goed voor twaalf competitiedoelpunten. Olympiacos oefent in aanloop naar de Champions League-voorronde tegen Viitorul, Pogon Szczecin, Lechia Gdansk en Nottingham Forest.Als PSV erin slaagt om de tweede voorronde te overleven, dan moet het ook nog de derde voorronde en de play-offs door zien te komen. De dubbele ontmoeting met Basel of Olympiacos wordt eind juli afgewerkt. Op 23 of 24 juli staat de heenwedstrijd op het programma, terwijl op 30 of 31 juli de return wordt gespeeld. Tussendoor wacht voor PSV op zaterdag 27 juli de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal.Ajax stroomt pas in de derde voorronde in en heeft via heteen geplaatste status. Het is nog onduidelijk tegen wie Ajax kan komen te spelen omdat alleen PAOK Saloniki zeker is van een plek in de derde voorronde. Tien winnaars van de tweede voorronde stromen in. Op 22 juli hoort de Nederlandse landskampioen wie de tegenstander wordt op weg naar de play-offs.