Lopez laat Pepe en Draxler achter zich - De Ligue 1 Performance Index

De kleine middenvelder kwam op het scoreformulier voor Marseille en kreeg de hoogste score van het weekend in de Franse competitie.

Olympique Marseille kijkt terug op een frustrerend weekend, maar bij de ploeg van Rudi Garcia onttrok één speler zich aan de malaise tegen AS Monaco (1-1). De jonge centrale middenvelder Maxime Lopez sprong in het oog toen hij de score opende met een laag schot wat zo binnen rolde. Ook de rest van de wedstrijd was hij niet te houden, wat hem een score van 97,8 punten oplevert in de Opta Performance Index.

De ranglijst is een overzicht van alle spelers die afgelopen speelronde in actie kwamen in de Ligue 1. Zij krijgen allen een score tussen de nul en honderd punten, met de 21-jarige ploeggenoot van Kevin Strootman als grote uitblinker in speelronde twintig. Hij had 105 balcontacten en speelde bijna alles naar de juiste kleur, waardoor Marseille toch nog overeind bleef tegen het sterk gerenoveerde Monaco van trainer Thierry Henry.

Het zilver is deze week voor Nicolas Pepe, die dit seizoen al vaak op het podium terug te vinden was. De aanvaller liet zich wederom van zijn beste kant zien bij Lille, wat op bezoek bij Caen met 1-3 aan het langste eind trok. Pepe opende na acht minuten de score en gaf twee assists, waarmee hij zijn ploeg en zichzelf een uitstekende dienst bewees. De 23-jarige sensatie kreeg voor zijn prestatie een indrukwekkende score van 95.0. De kans is overigens groot dat we hem vaker terug gaan zien in het overzicht, want hij heeft beloofd het seizoen af te maken bij Lille, wat hem goed kan gebruiken in de strijd om de plekken die recht geven op Champions League-voetbal.

Julian Draxler kende ook een uitstekende week. De Duitse aanvaller van Paris Saint-Germain werd door zijn trainer Thomas Tüchel geposteerd als centrale middenvelder en dat bleek hem goed af te gaan. Hij strooide met passjes en zag hoe de befaamde voorhoede ook zonder de geblesseerde Neymar twee treffers maakte tegen Amiens. Verdediger Marquinhos werkte nummer drie binnen, op aangeven van Draxler, die met 94,9 punten heel nipt achter Pepe eindigt.

Waar Neymar ontbrak met een lichte knieblessure, was Kylian Mbappé wel weer van de partij en met zijn veertiende goal van het seizoen hielp hij zijn ploeg aan de zoveelste driepunter van het seizoen. Vorig seizoen kwam hij 'slechts' tot dertien treffers, wat betekent dat hij zichzelf halverwege de jaargang al heeft overtroffen. Met een score van 88.9 vindt hij zichzelf terug op een degelijke zevende plaats in de weekindex.

Namens Strasbourg wordt de eer hooggehouden door middenvelder Ibrahima Sissoko, die met een rake kopbal een aandeel had in de 1-3 zege op Toulouse. Met zijn score van 90.2 eindigt hij als vierde, terwijl ploeggenoot Ludovic Ajorque op plek negen staat. De spits opende de score met een laag schot en zag hoe zijn team een welkome zege over de streep trok.

Rennes is de laatste weken ook aan winnen geraakt, want sinds de aanstelling van Nicolas Stephan in december won met al vier keer op rij. Ditmaal was Nantes het slachtofeer. Damien Da Silva scoorde de enige goal van de wedstrijd en daaran richtte hij zich weer op zijn verdedigende taken, waarmee hij de vijfde plaats van dit weekoverzicht in de wacht sleept.

Pablo Chavarria keerde dit weekend terug van een slepende blessure en de Argentijnse spits maakte meteen zijn derde van het seizoen, waarmee hij Reims aan een puntje hielp tegen Olympique Lyon, waar Memphis Depay het verschil niet kon maken. Geen top tien voor hem en wel voor Wahbi Khazri, die deze week afsluit met een tiende plaats. De aanvaller van Saint-Etienne schoot zichzelf naar de dubbele cijfers dankzij een rake vrije trap, waarmee Guingamp met 1-0 werd verslagen. Nooit eerder kwam Khazri tot tien goals in één seizoen.