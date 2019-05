Lopetegui wijt ontslag bij Real Madrid aan 'pure pech'

Julen Lopetegui kijkt met een teleurgesteld gevoel terug op het afgelopen jaar, waarin hij kort trainer van Real Madrid was.

De 52-jarige trainer maakte zich als bondscoach van Spanje klaar voor het WK in Rusland toen zich meldde. Vlak voor aanvang van het toernooi werd bekend dat Lopetegui na het WK in de Spaanse hoofdstad aan de slag zou gaan. Bij de Spaanse bond was men niet op de hoogte van de onderhandelingen van Lopetegui en dus werd de bondscoach daags voor de mondiale eindronde ontslagen.



Zijn periode bij Real Madrid duurde vervolgens niet lang, want na een 5-1 nederlaag bij was het eind oktober afgelopen. "We begonnen uitstekend aan het seizoen en we speelden een paar hele goede wedstrijden", vertelde Lopetegui aan The Coaches' Voice. "Maar daarna hadden we drie weken lang pure pech voor het doel, in wedstrijden waarin we de betere ploeg waren. Dat kan ieder team overkomen."



"We dachten dat er nog tijd was en we hadden iets dat cruciaal was, namelijk de inzet van de spelers en van een team dat nog veel te geven had." Real Madrid begon de jaargang met vier zeges in de eerste vijf competitieduels, maar na een 3-0 nederlaag bij ging het bergafwaarts. Los Blancos kwamen niet langs (0-0), terwijl Alavés (1-0) en (1-2) zelfs een overwinning boekten.



Op het WK strandde Spanje overigens onder leiding van Fernando Hierro in de achtste finales tegen het gastland. Lopetegui is benieuwd hoe ver La Roja onder zijn leiding bewind zou zijn gekomen. "We hadden twee jaar niet verloren, terwijl we wel tegen landen als Duitsland, Frankrijk, België, Engeland en Italië speelden. We domineerden in al die partijen. We zullen nooit weten wat we op het WK hadden gepresteerd, maar de spelers waren er klaar voor en dat lieten ze mij ook zien."