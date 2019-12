Loodzware erfenis brak PSV-huurling op: "Dat is niet helemaal gelukt"

PSV zag Romário in 1993 naar Barcelona vertrekken en een geschikte opvolger was niet direct voorhanden.

De Eindhovense club kwam uiteindelijk terecht bij Nii Lamptey, die voor een seizoen werd gehuurd van . De aanvaller uit Ghana kwam in zijn jaar in het Philips Stadion tot tien -doelpunten, maar de jaargang 1993/94 werd voor vooral gekenmerkt door sportieve tegenslag na het vertrek van Romário. Laatstgenoemde scoorde aan de lopende band in Eindhoven.

"Deze man moest ik proberen op te volgen, wow", zegt Lamptey in een terugblik met het Eindhovens Dagblad over Romário. "Hij was net weg toen ik hier kwam en dat is net niet helemaal gelukt, zullen we maar zeggen. Wel was de tijd bij PSV mijn beste seizoen in mijn carrière."

Lamptey speelde later in zijn loopbaan nog voor onder meer Aston Villa, Coventry City en Ankaragücü. De voormalige PSV'er zette in 2008 een punt achter zijn bestaan als profvoetballer.

Lamptey had zijn verblijf bij PSV graag een vervolg gegeven. "Ik wilde hier blijven, maar Anderlecht moest en zou me terughebben", verzucht de oud-spits uit Afrika, die na zijn Nederlandse periode nog maar weinig sportieve hoogtepunten beleefde. "Als ik hier was gebleven, was alles anders gelopen. PSV bood de warmte die ik in dat deel van mijn leven nodig had, ook al was ik regelmatig in Brussel."

Lamptey was bij PSV op en top professional, zo zegt hij zelf. "Ik heb in Eindhoven niet één vriendinnetje gehad, dat zweer ik. Uitgaan deed ik hier ook niet, want ik leefde serieus voor de sport. Als er wat vrije tijd was, reed ik in mijn Opel Kadett van de club naar België."

De gewezen huurling van PSV, inmiddels 45 jaar oud, is nog steeds actief in de voetballerij, want Lamptey runt al enige tijd een voetbalacademie in Ghana. "We leiden spelers van vijftien tot negentien jaar op", legt hij desgevraagd uit. "Ik weet zeker dat een aantal van hen goed genoeg is om in Europa door te breken en het zou mooi zijn als ze bij PSV of Anderlecht stage kunnen lopen."