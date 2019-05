'Logische keuze' De Jong volgt De Ligt op als winnaar Johan Cruijff Prijs

Frenkie de Jong is de winnaar van de Johan Cruijff Prijs voor het seizoen 2018/19.

De net 22-jarige middenvelder van is door een vakjury met een ruime meerderheid verkozen tot Talent van het Jaar van de in de afgelopen voetbaljaargang. De Jong volgt met zijn uitverkiezing ploeggenoot Matthijs de Ligt op, die vorig jaar werd uitgeroepen tot het grootste talent.

"Eigenlijk is dit een heel logische keuze. Het is ongelooflijk knap dat De Jong zo zijn focus op Ajax heeft kunnen houden, nadat zijn transfer naar bekend was gemaakt", legt juryvoorzitter Jordi Cruijff uit aan De Telegraaf . "Hij heeft zowel op nationaal als internationaal niveau zijn stempel op de prestaties van Ajax weten te drukken en een enorme stap gemaakt. Een altijd fris ogende speler die alles in zich heeft om een internationale topper te worden."



De Johan Cruijff Prijs wordt sinds 2003 uitgereikt aan het Talent van het Jaar en onder meer Kasper Dolberg, Vincent Janssen, Memphis Depay, Davy Klaassen en Marco van Ginkel gingen De Jong in de afgelopen jaren voor. Cruijff riep de prijs zestien jaar geleden in het leven om jonge voetballers een duwtje in de richting van een nog betere toekomst te geven en hen ook iets terug te laten doen op maatschappelijk vlak. De Jong mag als winnaar dan ook een Cruyff Court op een locatie naar keuze aan laten leggen.



De middenvelder speelt woensdagavond tegen zijn laatste wedstrijd namens Ajax, aangezien hij volgend seizoen de kleuren van Barcelona zal verdedigen. De Jong sluit zijn laatste seizoen in de Eredivisie naar alle waarschijnlijkheid af als landskampioen, daar Ajax met een voorsprong van drie punten en veertien doelpunten op achtervolger de laatste speelronde ingaat.