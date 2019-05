Loftus-Cheek mist Europa League-finale van Chelsea tegen Arsenal

Ruben Loftus-Cheek heeft zijn achillespees gescheurd, waardoor hij de Europa League-finale van Chelsea tegen rivaal Arsenal moet missen.

Loftus-Cheek liep de blessure op tijdens een vriendschappelijke wedstrijd die in de nacht van woensdag op donderdag speelde in Boston. De Londenaren speelden dat duel tegen New England Revolution in het kader van 'The Final Whistle on Hate'. Chelsea won met 0-3 door doelpunten van Ross Barkley (twee) en Olivier Giroud.



Die eindstand stond al op het scorebord toen Loftus-Cheek zich na 69 minuten moest laten vervangen. Het 23-jarige talent verliet het stadion op krukken en hij blijkt zijn achillespees te hebben gescheurd, weet Goal. Loftus-Cheek was in de Premier League dit seizoen goed voor zes doelpunten in 24 optredens. In de was hij een vaste waarde en de Engelsman scoorde nog in de tweede halve finale tegen .



Ondertussen staat achter de naam van N'Golo Kanté nog een vraagteken. De Fransman bleef in Londen achter om daar aan zijn herstel te werken. Kanté viel op 5 mei geblesseerd uit tijdens de wedstrijd tegen . De Europa League-finale tegen is over dertien dagen, op woensdag 29 mei, in Bakoe.