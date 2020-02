Lof voor Zirkzee: "Een type spits dat je niet vaak ziet"

Sebastian Hoeness, coach van het tweede elftal van Bayern München, is onder de indruk van Joshua Zirkzee.

Dat laat hij merken in een exclusief interview met Goal. "Joshua is absoluut een type spits dat je niet zo vaak ziet. Hij is lang en atletisch, maar toch is hij soepel in zijn bewegingen en en heeft hij een hele goede techniek. Bovendien is hij tweebenig", aldus de 37-jarige trainer.

Hoeness, een neef van voormalig Bayern-president Uli Hoeness, vindt dat Zirkzee ook sterk is in één-tegen-één-situaties. "Maar zoals alle talenten op zijn leeftijd moet hij aan zichzelf blijven werken. Hij moet beseffen dat hij nog niets heeft bereikt en dat hij nooit tevreden kan zijn."

"Het moet zijn doel zijn om het hoogst haalbare te bereiken." De nu 18-jarige Zirkzee vertrok in de zomer van 2017 bij om in de jeugd van te gaan voetballen. Op 1 maart 2019 luisterde hij zijn debuut in het tweede elftal van de Rekordmeister op met een hattrick.

In december mocht Zirkzee ook voor het eerst opdraven in het eerste elftal, eerst in de -wedstrijd tegen en een week later in de tegen Freiburg. In dat laatste duel viel hij op door bij een 1-1 tussenstand in te vallen en kort daarna meteen te scoren in blessuretijd.

Twee dagen later was de jonge Schiedammer opnieuw de gevierde man, nadat hij in de slotminuten als invaller de winnende goal maakte tegen Wolfsburg. Bayern München is inmiddels weer koploper in de Bundesliga met één punt voorsprong op en drie op en .

Joshua Zirkzee speelde dit seizoen vijftien duels met Bayern II in de derde Bundesliga. Daarin was de aanvaller goed voor een doelpunt en drie assists. In de UEFA Youth League produceerde de jeugdinternational drie treffers in vier optredens.