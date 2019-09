Lof voor Vinícius: "De beste jonge speler ter wereld"

Dani Alves is erg onder de indruk van de talenten van zijn landgenoot Vinícius Júnior, de 19-jarige aanvaller van Real Madrid.

Business Insider vroeg Alves wie in zijn ogen de meest veelbelovende voetballer ter wereld is. "Ik zou gaan voor Vinícius Júnior van . Er zijn spelers die geboren zijn met veel talent en hij is daar zeker één van", antwoordde de ervaren Braziliaan. "Ik heb hem van dichtbij zien spelen bij de nationale ploeg. Ik weet zeker dat we snel meer van hem gaan zien en horen."

Vinícius maakte op 16-jarige leeftijd al zijn debuut bij het Braziliaanse . In 2018 maakte hij vervolgens de overstap naar Real Madrid, waar hij de eerste speler in het eerste elftal werd die in het jaar 2000 is geboren. Dit seizoen kwam het talent in vijf competitieduels in actie en woensdagavond maakte hij zijn eerste doelpunt van deze jaargang.

Door een blessure miste Vinícius afgelopen zomer de Copa América, waar Brazilië de titel veroverde. Eerder deze maand volgde alsnog zijn interlanddebuut bij de Seleção. "In het voetbal zullen we altijd nieuwe talenten blijven ontdekken", zegt Alves over het feit dat er in Bernabéu veel van zijn jonge landgenoot wordt verwacht.

"Bij hadden we voor Messi Ronaldinho, en voor Ronaldinho waren er andere geweldige spelers", aldus de 36-jarige Alves, die zelf sinds dit seizoen voor São Paulo speelt. "Je gaat altijd iemand vinden die beter is, al denk ik dat het heel lastig wordt om iemand te vinden die aan Messi kan tippen."

Real Madrid won woensdag mede door een treffer van Vinícius van Osasuna. De ploeg van Zinédine Zidane is daardoor nu koploper met veertien punten uit zes speelronden. en hebben een punt minder en Barcelona vier.