Lof voor Rashford: "Hij heeft het Cristiano-schot in zijn benen"

Marcus Rashford was woensdagavond met een doelpunt van grote waarde voor Manchester United bij de 0-2 overwinning op Newcastle United.

De aanvaller stond met een vrije trap aan de basis van de 0-1 van Romelu Lukaku en tekende in de slotfase zelf voor de tweede treffer. Interim-manager Ole Gunnar Solskjaer was na afloop lovend over de Engels international.

Newcastle-doelman Martin Dúbravka had na ruim een uur spelen veel moeite met een harde vrije trap van Rashford. Hij wist de bal niet te klemmen en zag de instormende Lukaku scoren. "Marcus heeft het Cristiano-schot in zijn benen", reageerde de coach na afloop in gesprek met de BBC . "De bal vliegt alle kanten op. Maar ik vond ook zijn doelpunt heel mooi. Hij bleef rustig en schoof de bal binnen. Goed gedaan. Hij is pas 21 jaar oud, dat moet je wel blijven herinneren."



Rashford is sinds de aanstelling van Solskjaer opgeleefd in het shirt van Manchester United. In gesprek met Sky Sports ging de Noorse trainer verder in op het spel van de talentvolle aanvaller. "Vanuit de counter speelt Rashford fantastisch. Hij is pas 21 en heeft al bijna 150 wedstrijden gespeeld. Zijn potentieel is enorm. Het gaat er nu om dat hij zijn potentieel waarmaakt en dan zal hij uitgroeien tot een speler van absolute topklasse."



Lukaku zette United op voorsprong. De Belg kwam na rust binnen de lijnen en had slechts 38 seconden nodig om te scoren. "Men praat veel over hem en nu keert hij terug in de ploeg. Lukaku is niet op zijn best geweest, maar hij heeft zijn plek verdiend. Hij brengt het team weer iets anders en is een fantastische speler. Hij bewandelt het juiste pad om heel speciaal te worden voor Manchester United", besluit Solskjaer.