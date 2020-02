Lof voor 'Oranje-duo' van Liverpool: "Kan een Premier League-speler worden"

Liverpool bereikte dinsdagavond de vijfde ronde van de FA Cup ten koste van Shrewsbury Town.

Een uitermate jong elftal van the Reds versloeg de huidige nummer zestien van de League One met 1-0, door een eigen doelpunt van Ro-Shaun Williams. Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg stonden bij negentig minuten binnen de lijnen en maakten een uitstekende indruk op de Engelse media.

De Liverpool Echo beoordeelt Hoever met een 7. "Kwam al vroeg weg met een beslissing om uit het strafschopgebied te dribbelen, maar speelde verder solide", zo schrijft de regionale krant.

Van den Berg, die samen met zijn landgenoot het centrale duo vormde, krijgt van de Liverpool Echo zelfs een 8 toegekend. "Met een goede defensieve kopbal zette hij al vroeg de toon voor een erg zelfverzekerd optreden in de eerste helft. Hij bleef weg bij het gevaar en werd amper geklopt in de lucht."

The Independent beoordeelt Hoever en Van den Berg op dezelfde manier, terwijl de Daily Mirror twee keer een 7 uitdeelt. "Liet zijn klasse zien in balbezit, blonk uit met zijn passing, maar moet beter worden in het centrum van de defensie", schrijft de Daily Mirror over Hoever.

Over Van den Berg klinkt het: "Hij is sterk in de lucht en kan een Premier League-speler worden, als hij zich blijft ontwikkelen." De Daily Express kent met een 6 de laagste beoordeling toe aan Hoever.

"Werd al vroeg aangepakt in balbezit, maar werd daarvoor niet gestraft. Daarna besloot hij geen risico's meer te nemen, waardoor hij onverstoord leek", zo klinkt het.

Van den Berg krijgt een 7 voor zijn 'excellente optreden'. "Hij was rustiger dan zijn collega in het centrum van de verdediger. Met een aantal vitale ingrepen droeg hij bij aan het clean sheet dat Liverpool behaalde."

"De wedstrijd was slechte reclame voor de League One, daar Shrewsbury Town het lastig had met de defensie van Liverpool. Hoever en Van den Berg zijn internationals en toonden hun techniek", concludeert de Daily Telegraph.

Van die krant krijgt Hoever een 8 toegekend, terwijl Van den Berg het met een iets lagere beoordeling moet stellen: 7.