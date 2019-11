Lof voor 'onverslaanbare muur' De Ligt; Ronaldo met de grond gelijk gemaakt

Juventus won zondagavond in eigen stadion met 1-0 van AC Milan, door een doelpunt van Paulo Dybala.

Matthijs de Ligt stond negentig minuten binnen de lijnen bij la Vecchia Signora en kan rekenen op gematigd positieve kritiek van de Italiaanse media. Cristiano Ronaldo komt er in de beoordelingen een stuk minder goed vanaf.

Het Italiaanse FOX Sports geeft De Ligt een 6 voor zijn optreden tegen . Tuttomercatoweb komt tot dezelfde beoordeling. "Doorgaans wist hij zijn duels met Krzysztof Piatek te winnen en kwam hij er goed uit", zo luidt de motivatie. Calciomercato geeft ook een 6 aan De Ligt. "Het was niet zijn beste wedstrijd en hij was niet optimaal geconcentreerd, al ging het wellicht wat makkelijk tegenover Piatek."

Eurosport is positiever en geeft De Ligt een 7 voor zijn optreden tegen AC Milan. "Hij speelde een goede wedstrijd. Altijd oplettend en precies. Hij laat duidelijk verbetering zien", zo klinkt het positief. De Corierre della Sera beoordeelt De Ligt met een 6. "Deze keer hield hij zijn armen op zijn rug bij voorzetten." Van Il Messaggero krijgt De Ligt een 6,5: "Een foutje in de eerste helft, maar dat bleef zonder gevolgen. Hij groeit qua persoonlijkheid en wordt in fysiek opzicht steeds dominanter."

Fantamagazine geeft De Ligt hetzelfde cijfer als Il Messaggero . "Een positief optreden van de Nederlander, die met maximale concentratie en vastberadenheid speelde." Het meest positieve commentaar voor De Ligt komt van TuttoJuve , dat een 7 uitdeelt. "Er is niks mis. Hij was een onverslaanbare muur voor AC Milan, die iedere aanval op het strafschopgebied van wist af te slaan."

Ronaldo komt er een stuk minder goed vanaf in de Italiaanse media, die hem massaal een onvoldoende geven. "Waarschijnlijk de slechtste wedstrijd van Ronaldo bij Juventus. Hij miste praktisch alles", schrijft Fantamagazine , dat hem een 4,5 geeft. Il Messaggero en Tuttomercatoweb delen hetzelfde cijfer uit aan de Portugees, die voortijdig het stadion verliet nadat hij gewisseld was. "Hij bewoog door de hele aanval, maar Alessio Romagnoli en zijn kompanen raakten geen moment in paniek. Ronaldo is in fysiek opzicht niet in beste vorm en dat is te zien."

De Corierre della Sera , Eurosport en FOX Sports beoordelen Ronaldo met een 5. "Een lelijke wedstrijd van de Portugees: hij liet weinig zien, had geen invloed op de aanval en kwam niet uit de dekking. Hij leek niet op zichzelf", concludeert FOX Sports . La Gazzetta dello Sport bestempelt Ronaldo als 'flop' van de wedstrijd. "Hij bleef zonder doelpunten, maar liet zich ook nog gaan na zijn wissel. Het gaat niet vloeiend bij hem, hij heeft problemen met zijn knie en dat weerhoudt hem ervan op optimaal te presteren."