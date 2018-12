Lof voor Mark van Bommel en Erik ten Hag: "Dat is gewoon top!"

PSV en Ajax staan halverwege de competitie al een straatlengte voor op de rest en hun trainers kunnen op veel lof rekenen van analytici.

Gertjan Verbeek is positief verrast door Mark van Bommel, die vanaf dit seizoen eindverantwoordelijke is bij de Eindhovense club. Verbeek prijst bij FOX Sports de impact van Van Bommel bij PSV. "Als je ziet hoe PSV vorig jaar gevoetbald heeft... Ze zijn weliswaar kampioen geworden, maar in het voetbal was veel ontwikkeling mogelijk. Dat heeft Van Bommel gebracht. De Johan Cruijff Schaal was nog even een miscalculatie (Feyenoord won, red.), maar daarna... Met zulke cijfers een eerste seizoenshelft afsluiten als beginnend hoofdtrainer: ontzettend knap", aldus de clubloze trainer.



Verbeek ziet een 'fris' PSV en vond de Eindhovenaren in de Champions League vaak gelijkwaardig ten opzichte van de tegenstanders. Hedwiges Maduro analyseert dat Erik ten Hag een positieve verrassing is. "Omdat het in het begin moeizaam is gegaan. Dan is het toch knap waar ze nu staan. Ze doen nog mee om het kampioenschap, door in de Champions League, door in de beker: dat is gewoon top!"



Maduro denkt dat Ten Hag ook zichzelf heeft ontwikkeld, zoals in zijn presentatie. "Daarom ook de complimenten aan Ten Hag. Een heleboel mensen zeggen: 'Ja, met zo'n spelersgroep is het makkelijk.' Maar dat is moeilijk om te managen, lijkt me. Dus ik vind ook dat je de credits aan de trainer mag geven", besluit de voormalig Oranje-international.