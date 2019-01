Lof voor Karsdorp: "Ik houd van backs als hij"

Rick Karsdorp kreeg maandagavond complimenten van trainer Eusebio Di Francesco na de gewonnen bekerwedstrijd tegen Virtus Entella.

Karsdorp stond weer eens aan de aftrap bij AS Roma, dat het duel met 4-0 won. Het betekende pas de derde basisplaats bij de Romeinen voor de 23-jarige vleugelverdediger.



"Ik ben heel tevreden dat verschillende spelers de wedstrijd zijn doorgekomen en een goede indruk hebben achtergelaten. El Flaco (Javier Pastore, red.) en Karsdorp trainen de laatste tijd goed en hebben dit duel goed doorstaan, wat laat zien dat ze het juiste programma volgen. Het nadeel is dat er altijd blessures kunnen ontstaan, wat betekent dat we enkele spelers niet regelmatig kunnen inzetten", zegt Di Francesco op de officiële website van AS Roma.



"Karsdorp heeft geweldige kwaliteiten, maar hij moet het verdedigende aspect in zijn spel verbeteren. Hij heeft de afgelopen tijd te maken gehad met knieblessures, waardoor hij consistentie mist", gaat de oefenmeester van AS Roma verder. "Hij heeft laten zien dat hij technische en fysieke kwaliteiten heeft. Verder maakt hij de goede keuzes en beschikt hij over snelheid. Ik houd van backs als hij, die goed kunnen voetballen."



Ook Pastore kent tot dusver geen gelukkig dienstverband bij AS Roma. "Zijn pad bij AS Roma loopt op een vreemde manier. Hij begon sterk en maakte de nodige doelpunten. Daarna kreeg hij te maken met een reeks blessures, waardoor hij niet kon spelen of trainen. Hij is een hele handige speler om te hebben, omdat hij enorm sterk is in balbezit. We hebben Javier nodig en we proberen hem terug te brengen naar zijn topniveau. Niemand in de selectie heeft dezelfde techniek als hij, dus hij is een belangrijke speler."



"Onze voornaamste doel dit seizoen is om in de top vier te eindigen en de Champions League te halen. Vorig seizoen hebben we een uitstekend seizoen gehad in de Champions League, dat vergeten mensen soms", vervolgt Di Francesco over het seizoen van AS Roma. "Daarna komt de Coppa Italia, wat we ook moeten beschouwen als een prestigieuze prijs. We willen in iedere competitie goed presteren en ik zie dat het team steeds beter gaat draaien."