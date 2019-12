Lof voor gefrustreerde én populaire Riedewald: "Ik neem mijn hoed af"

Roy Hodgson geniet van de instelling van Jaïro Riedewald.

De verdediger komt dit seizoen wederom zeer weinig aan de bak bij , maar mocht afgelopen zaterdag bij de 0-0 remise tegen wel 45 minuten meedoen van de Engelse manager. Hodgson is blij dat de Nederlander positief blijft, ondanks het gebrek aan speelminuten.

Riedewald kwam afgelopen zaterdag voor het eerst sinds april 2018 weer in actie in de Premier League. De stopper werd door Frank de Boer, voormalig manager van the Eagles, naar Londen gehaald, maar de ex-Ajacied kon na het vertrek van de trainer niet meer rekenen op veel speeltijd.

Hodgson is blij dat Riedewald niet de handdoek in de ring gooit. "Natuurlijk is dit frustrerend voor hem, maar hij is een superprofessional", wordt de manager geciteerd door FourFourTwo. "Hij meldt zich altijd keurig op de club, doet zijn werk en klaagt nooit."

Lees beneden verder

"Hij mokt niet en laat niet zien dat hij ongelukkig is. Maar natuurlijk is hij gefrustreerd. Iedereen zou dat zijn. Als je niet de kans krijgt om te spelen op de plek waarvoor je bent gehaald, omdat de club van manager verandert en deze andere mensen wil, moet dat frustrerend zijn."

"Maar ik neem mijn hoed voor hem af", vervolgt Hodgson. "Hij laat zijn frustraties niet blijken en is populair bij de rest van de spelers, want hij doet gewoon zijn werk, op een rustige doch effectieve manier. En als we hem nodig hebben, kunnen we op hem rekenen, dat is wel gebleken."

"Hij is een intelligente speler, leest het spel erg goed en gebruikt zijn kwaliteiten goed”, besluit de coach.