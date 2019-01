Lof voor Chong na debuut: "Hij liet een glimp zien van wat hij kan"

Tahith Chong maakte zaterdagmiddag in het FA Cup-duel met Reading (2-0) zijn officiële debuut voor Manchester United en deed dat verdienstelijk.

“De negentienjarige Nederlander kwam na 62 minuten voetballen in het veld voor Juan Mata. Ole Gunnar Solskjaer laat zich na afloop van het treffen met the Royals lovend uit over de invalbeurt van Chong. "Hij had twee of drie hele goede momenten, zo gaat dat als je nog jong bent."

"Als negentienjarige kan je in je eerste optreden de wedstrijd niet naar je hand zetten. Maar hij wist het publiek mee te krijgen en liet een glimp zien van wat hij kan. Dat heeft hij op de training al gedaan, trouwens"”, tekent de Manchester Evening News op uit de mond van Solskjaer op de persconferentie na het bekerduel.



“"De wedstrijd was ook nog niet gewonnen. Het was pas 2-0 en hij moest zich nog laten zien. De stand was nog geen 4-0, wat misschien jammer voor hem was. In defensief opzicht heeft hij het ook uitstekend gedaan. Ik denk dat hij zich deze dag nog lang, heel lang zal herinneren"”, gaat de Noorse interim-manager van Manchester United verder. Hij voerde negen wijzigingen in zijn basiself door voor het duel met Reading. “"Om eerlijk te zijn, heb ik het daarmee ook moeilijk gemaakt voor mijn spelers. Dit is een team dat eigenlijk nog nooit had samengespeeld.”"



“"Reading heeft het ons heel moeilijk gemaakt, in de eerste vijf minuten hebben we geen bal geraakt. We hebben tenminste gewonnen en opnieuw de nul gehouden. Verder was de uitslag misschien een beetje geflatteerd, omdat Reading ook uitstekend heeft gespeeld. Individuele kwaliteiten hebben ons uiteindelijk verder gebracht, als ik eerlijk ben"”, besluit Solskjaer, wiens ploeg nu over een week op bezoek gaat bij Tottenham Hotspur.