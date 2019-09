Lof voor Ajax-groeibriljant Ünüvar: "Dan zou ik hem zeker laten debuteren"

Er was de voorbije week de nodige aandacht voor Naci Ünüvar, de sterspeler van Ajax Onder-19.

De zestienjarige aanvallende middenvelder liet zich nadrukkelijk zien tijdens de opening van het Estadi Johan Cruyff met twee doelpunten in de wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van . Ook in het duel om de Supercup tegen (4-1 zege) was Ünüvar goed voor een assist, tot genoegen van trainer John Heitinga.

"Hij heeft verschrikkelijk veel kwaliteit aan de bal, maar ook zonder. Hij is jong en gretig, komt vaak tussen de linies vrij en heeft oog voor medespelers", zegt Heitinga in gesprek met de NOS .

Ook journalist en schrijver Henk Spaan, die de jeugd van meer dan geregeld ziet spelen, is een groot fan van Ünüvar. "Hij is altijd aanspeelbaar, ook in de drukte. Ook dan wil hij de bal, omdat hij weet dat hij er zich door zijn hoge handelingssnelheid altijd uit weet te spelen."

"Als ik Ajax zou zijn en richting maart, april sta ik al ver voor in de competitie, dan zou ik hem zeker laten debuteren", stelt Spaan. Ünüvar ligt bij Ajax vast tot medio 2022 en staat te boek als een van de grootste talenten binnen de jeugdopleiding. Heitinga zegt dat de huidige Onder-19 van de Amsterdammers een ‘mooie lichting’ is. "Alleen wordt die groep eigenlijk nu al uit elkaar getrokken, omdat sommige jongens al bij Jong Ajax aansluiten."

"Maar dat weten we. Het individu staat centraal. Dat is denk ik ook de kracht van Ajax. Natuurlijk willen wij in de jeugd alles winnen, maar de ontwikkeling van een speler staat voorop", concludeert de trainer van de Onder-19 van Ajax.