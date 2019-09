Lof bij FOX voor Oranje-international: "Eén van de beste passers van Europa"

De positie van Daley Blind blijft onderwerp van discussie.

De veelzijdige linkspoot begon het seizoen bij als defensieve middenvelder, maar werd de laatste weken ook weer steeds vaker gebruikt als centrale verdediger.

Tijdens de interlandperiode speelde Blind in de EK-kwalificatieduels van het met Duitsland en Estland als linksback. Bij FOX Sports denkt men dat de toekomst van Blind in Oranje voorlopig in elk geval op de linksbackpositie ligt.

Analist Hedwiges Maduro en voetbalcommentator Cristian Willaert discussiëren dinsdagavond in Voetbalpraat over de rol die Blind vertolkte in de wedstrijden tegen Duitsland (2-4 zege) en Estland (0-4).

Met name na het duel met Duitsland kreeg de Ajacied enige kritiek te verwerken, vanwege zijn discutabele rol bij het eerste tegendoelpunt van Oranje in Hamburg. Maduro noemt Blind 'een hele intelligente voetballer, die goed op het middenveld en centraal achterin kan spelen'.

"Als back is hij wat kwetsbaarder, omdat je dan in situaties komt waarin je écht moet sprinten. We weten allemaal dat hij niet de snelste is. Tegen Duitsland kwam dat een aantal keer voor", vertelt de oud-voetballer van onder meer Ajax en .

"Het is een kwetsbaarheid. Als centrale verdediger heb je wat meer spelers om je heen en valt het wat minder op. Maar als back moet je af en toe sprinten en dan zie je dat hij af en toe eruit wordt gesprint", stelt Maduro. Tafelgenoot Willaert prijst het voetballende vermogen van Blind als linksback.

"Wat hij natuurlijk wel heeft: hij is gewoon één van de beste passers van Europa. Hoeveel spelers zijn er nu die over twintig of dertig meter een teamgenoot hard inspelen? Er zijn er maar heel weinig die dat zo goed kunnen als hij."

"Hij zal nooit in een wereldelftal als linksback gekozen worden, maar we hebben nu eenmaal geen wereldlinksback. We hebben wel goede middenvelders. Als we Blind als linksback opstellen, hebben we wel zijn passing en verdedigend houdt zich ook redelijk overeind", aldus Willaert.

Maduro is het eens met Willaert. "Heel veel spelers hebben wel een goede pass, maar je moet het wel van tevoren gezien hebben. Hij kan het vervolgens ook nog uitvoeren", vult de oud-international aan. "Ik vind hem centraal wel beter dan als linksback."