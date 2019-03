Löw verrast met drie nieuwelingen voor EK-kwalificatieduel met Oranje

De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland en de vriendschappelijke interland tegen Servië later deze maand. Mario Götze is een opvallende afwezige, terwijl Maximilian Eggestein ( ), Niklas Stark ( ) en Lukas Klostermann ( ) hun debuut maken in de definitieve selectie.

Thomas Müller, Mats Hummels en Jérôme Boateng zitten niet bij de selectie van Die Mannschaft . Löw maakte onlangs bekend dat hij een nieuwe weg wil inslaan met zijn ploeg en er daarom geen plek meer is voor de drie routiniers van . Bayern-spelers Manuel Neuer, Niklas Süle, Serge Gnabry, Leon Goretzka en Joshua Kimmich zitten wel bij de selectie. Julian Draxler ontbreekt door een blessure.



De opvallendste naam in de nationale ploeg van Duitsland is die van Eggestein. De 22-jarige verdedigende middenvelder is bezig aan een sterk seizoen bij Werder Bremen en doorliep in het verleden verschillende Duitse jeugdteams. In november gaf Löw al aan dat Eggestein in beeld was. "We hebben hem al een paar keer in actie gezien. Hij straalt rust uit en heeft een goede speelstijl voor zijn leeftijd. Als hij er in onze ogen klaar voor is, zullen we hem terugzien in de nationale ploeg."



Doel: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen ( ), Kevin Trapp ( )



Verdediging: Matthias Ginter ( ), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Antonio Rüdiger ( ), Nico Schulz (TSG ), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah ( )



Middenveld: Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gundogan ( ), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos ( ).



Aanval: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (Bayern München), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Marco Reus ( ), Leroy Sané (Manchester City), Timo Werner (RB Leipzig)