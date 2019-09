Löw reageert op woordenwisseling Neuer en Ter Stegen

Joachim Löw probeert de gemoederen te bedaren na een woordenwisseling tussen Manuel Neuer en Marc-André Ter Stegen via de media.

Ter Stegen, die al ruim drie jaar de vaste doelman van is, zei onlangs in een interview dat hij baalt vanwege zijn reserverol bij de Duitse nationale ploeg. Bondscoach Joachim Löw kiest namelijk nog steeds voor Neuer. De ervaren doelman van liet zijn ongenoegen merken over de uitlatingen van Ter Stegen.

Neuer stelde dat het teambelang vooropstaat en dat Ter Stegen een gebrek aan respect zou hebben getoond richting Bernd Leno en Kevin Trapp, die ook op speeltijd hopen bij Die Mannschaft. "We kunnen alleen maar blij zijn met twee keepers van wereldklasse zoals Neuer en Ter Stegen. En Kevin Trapp of Bernd Leno zijn ook tot geweldige dingen in staat", reageert Löw in gesprek met Bild.

"Het is duidelijk dat iedereen ambitieus is en graag wil spelen, dat heeft een nationale ploeg ook nodig. Andy Köpke (keeperstrainer) en ik blijven bij onze belofte dat Marc zijn kansen gaat krijgen. We begrijpen zijn teleurstelling heel goed, maar er kan er maar één spelen", aldus de bondscoach. "We wilden hem in juni laten spelen, maar toen had hij een lichte blessure. En Manu heeft recent heel goed gespeeld, hij is onze aanvoerder."

Dinsdagavond speelt Barcelona in de tegen (uit) en op de persconferentie voor zijn tijdelijke terugkeer in Duitsland reageerde Ter Stegen op de uitspraken van Neuer. "Je kan niet zeggen dat er concurrentie is voor de positie onder de lat en dan verwachten dat spelers blij zijn met de situatie als ze niet spelen."

"Voetbal gaat om geluk en blijdschap, maar ook om teleurstelling. Manuel Neuer hoeft geen commentaar te leveren op mijn persoonlijke gevoelens en deze beoordelen, vind ik. Dat is mijn mening. Als je de laatste jaren bekijkt, weet je dat ik me goed gedragen heb en dat de teksten van Neuer en anderen die er iets over hadden gemeld niet eerlijk zijn. Zijn opmerkingen waren ongepast, maar meer wil ik niet zeggen. Ik wil er een streep onder zetten."