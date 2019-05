Löw mist EK-kwalificatieduels na ziekenhuisopname wegens 'sportongeval'

Joachim Löw mist de aankomende EK-kwalificatiewedstrijden van Duitsland, meldt de Duitse voetbalbond vrijdag via de officiële kanalen.

De bondscoach van Die Mannschaft zou tijdens een sessie in de sportschool een halter op zijn borstkas hebben laten vallen, waarbij een slagader bekneld is geraakt. Löw is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis en gebruikt de komende periode om volledig te herstellen. Assistent-bondscoach Marcus Sorg neemt de honneurs waar tegen Wit-Rusland (8 juni) en Estland (11 juni).



"Ik voel me al een stuk beter, maar heb de komende vier weken wel volledige rust nodig", verklaart Löw in een reactie op de website van de DFB. "Ik heb intensief contact met de technische staf en rond de wedstrijden zal er het nodige telefoonverkeer zijn. Er is een schat aan ervaring in de trainersstaf, waardoor ik er volledig op vertrouw dat het elftal in goede handen is tijdens mijn afwezigheid."



"Het is boven alles belangrijk dat Jogi over enkele dagen weer volledig fit is", reageert teammanager Oliver Bierhoff. "Hij wil niets liever dan snel weer op het trainingsveld staan, maar het is beter dat hij hier de tijd voor neemt. Marcus Sorg en Andreas Köpke (keeperstrainer, red.) weten hoe ze te werk moeten gaan. En in noodgevallen kunnen ze altijd bij Jogi terecht."



Löw, sinds 2006 de keuzeheer van de viervoudig wereldkampioen, leidde Duitsland in maart naar een 2-3 overwinning op het in de Johan Cruijff ArenA. Beide landen hebben drie punten verzameld, maar Oranje heeft een duel meer gespeeld. Noord-Ierland is met zes punten koploper in kwalificatiegroep C.