Löw trots: "Dat is zelfs Nederland en Frankrijk niet gelukt"

Joachim Löw is trots op wat de Duitse nationale ploeg in korte tijd heeft weten te bereiken na het debacle op het WK van 2018.

Die Mannschaft ging als titelverdediger roemloos ten onder in Rusland en daarna bouwde Löw aan een grotendeels nieuw elftal. Ervaren spelers als Thomas Müller, Mats Hummels en Jérôme Boateng werden niet meer uitgenodigd en spelers als Serge Gnabry en Timo Werner maken nu de dienst uit.

Duitsland wist zich als poulewinnaar in een groep met onder meer het te plaatsen voor het komende EK. "We willen natuurlijk zo ver mogelijk komen, al is het nog vroeg om iets te voorspellen. Maar één ding kun je wel zeggen: het is heel positief dat we in slechts een jaar zo'n grote revisie hebben uitgevoerd", vertelt Löw in gesprek met Goal en SPOX.

"Andere landen als Frankrijk, Nederland en Engeland is dat niet gelukt. Zij hadden twee tot vier jaar nodig om een succesvol team te bouwen na de overgang naar een nieuwe generatie. We zijn bovenaan geëindigd in onze kwalificatiepoule, ondanks dat er een aantal grote uitdagingen lagen", doelt de bondscoach op de duels met Oranje.

Lees beneden verder

Het Nederlands elftal wist in september vorig jaar met 2-4 van de Duitsers te winnen, nadat het in de tweede speelronde in Amsterdam 2-3 voor de bezoekers was geworden. Op het komende EK speelt Duitsland drie poulewedstrijden in München, tegen Frankrijk, Portugal en een nader te bepalen tegenstander.

"We kijken ernaar uit om in München voor onze eigen fans te spelen. Vanwege de sfeer is dat een voordeel", blikt Löw alvast vooruit. "Frankrijk en Portugal zijn echte counterteams. De Fransen zullen blij zijn als hun tegenstander het spel dicteert, dan hoeven zij dat niet te doen. Ze zouden het daarom veel moeilijker krijgen als ze voor eigen publiek spelen."

Op het vorige Europees kampioenschap werd Duitsland in de halve finales door de Fransen uitgeschakeld. Voor de 59-jarige Löw wordt het komende toernooi zijn zevende eindronde als bondscoach van zijn land.