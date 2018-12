Locadia spreekt dank uit: "Het is gek, nu scoor ik twee duels op rij"

Jürgen Locadia kan terugkijken op een fantastische week. De Nederlander scoorde deze weeks namens Brighton & Hove Albion tegen Arsenal en Everton.

Locadia bezorgde Brighton woensdag met zijn eerste doelpunt van het seizoen een punt tegen Arsenal (1-1) en zaterdagmiddag was hij tegen Everton (1-0) opnieuw trefzeker. De oud-PSV'er nam na een uur voetballen het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening en groeide zo uit tot matchwinner.



Hij lijkt het vertrouwen van manager Chris Hughton zo langzaam maar zeker voor zich te winnen. "Het is gek, eerst speelde ik lang niet iedere wedstrijd en nu scoor ik opeens twee wedstrijden op rij. Ik ben erg blij en trots en ik wil iedereen bedanken voor dit moment", vertelt hij na het duel met Everton op de clubsite van Brighton. Locadia maakte in januari van dit jaar de overstap van PSV naar Brighton en maakte op 24 februari zijn eerste competitiedoelpunt voor the Seagulls . Daarna stond hij ruim tien maanden droog, tot de wedstrijd van afgelopen woensdag tegen Arsenal.



Locadia maakte tegen the Gunners deel uit van een vijfmansmiddenveld en kreeg tegen Everton in diezelfde rol opnieuw het vertrouwen van Hughton. Hij nam in de tweede helft het enige doelpunt van de middag voor zijn rekening, door na een hoekschop van dichtbij raak te schieten. "We begonnen goed aan de eerste helft en begonnen ook sterk aan de tweede helft. Everton heeft veel kansen gecreëerd en scoorde bijna, maar naar mijn idee hebben we verdiend gewonnen", analyseert de voormalig jeugdinternational, die nog niet debuteerde voor het grote Oranje.



Locadia kon na afloop ook rekenen op complimenten van zijn coach. "Hij weet hoe het is om te scoren, maar heeft er wel even op moeten wachten. Ik ben blij voor hem, hij heeft hier hard voor gewerkt", zo vertelde Hughton aan de BBC . Brighton is door de overwinning op Everton opgeklommen naar een dertiende plaats in de Premier League; de voorsprong op nummer achttien Fulham bedraagt na twintig speelrondes elf punten.