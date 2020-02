Locadia maakt zich uren na vertrek bij Hoffenheim op voor nieuwe transfer

Jürgen Locadia blijft niet bij Brighton & Hove Albion, zo is de verwachting van het Eindhovens Dagblad.

De 26-jarige spits vliegt komend weekend naar de Verenigde Staten om zijn overgang naar FC Cincinnati af te ronden. Vrijdag werd de voormalig 'er nog teruggestuurd door TSG , dat de aanvaller huurde van Brighton.

Brighton wenst geen gebruik meer te maken van de diensten van Locadia en wil hem zo snel mogelijk transfereren naar Cincinnati.

Wat precies de voorwaarden worden die aan de overgang gekoppeld worden is onduidelijk, al is de verwachting dat de club van manager Ron Jans de spits eerst huurt.

Meer teams

Cincinnati beschikt over een ruim salarisbudget en kan Locadia daarom een 'topsalaris' aanbieden, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

Locadia speelde dit seizoen al voor zowel Brighton als Hoffenheim en mag daarom deze jaargang binnen Europa niet meer voor een andere club spelen.

Lees beneden verder

Het Amerikaanse Cincinnati, uitkomend in de Major League Soccer, is daarom een ideale vervolgstap voor de targetman. Het nieuwe seizoen in de Verenigde Staten gaat op 1 maart van start.

Locadia werd afgelopen zomer naar Hoffenheim gehaald, waar Alfred Schreuder was aangesteld als hoofdtrainer. Na een moeizame start kwam de ex-aanvaller van PSV in totaal tot vier goals in elf -optredens.

Nadat de club erin slaagde om Jacob Bruun Larsen over te nemen van , mocht de overbodig geworden Locadia vertrekken. Hoffenheim besloot dan ook om het huurcontract met onmiddellijke ingang te verscheuren.