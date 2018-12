Locadia: "Ik wil niet verhuurd of verkocht worden in januari"

Jurgen Locadia wil het seizoen gewoon afmaken bij Brighton & Hove Albion. De 25-jarige aanvaller scoorde in de laatste twee Premier League-duels.

Waar Locadia eerder dacht aan een vertrek bij the Seagulls , heeft hij nu zijn draai gevonden aan de Engelse kust en een basisplaats afgedwongen. De oud-PSV'er denkt dan ook niet aan een vertrek bij Brighton & Hove Albion.



"Ik wil niet verhuurd of verkocht worden in januari. Dat is niet mijn plan", geeft Locadia te kennen in gesprek met het ANP . Hij speelde in de eerste seizoenshelft totaal veertien wedstrijden voor Brighton, waarin hij twee keer scoorde. "Ik heb duidelijk aangegeven dat ik wil spelen en dat ik denk dat mijn plaats hier in Brighton is. Ik weet dat ik een lastige periode had toen ik niet speelde, maar ik heb in de laatste twee wedstrijden laten zien dat ik het verdien om hier te staan."



"Iedere speler wil opgesteld worden en het is aan ons om te laten zien dat we willen spelen", concludeert de aanvaller. Brighton & Hove Albion is na twintig wedstrijden de nummer dertien van de Premier League, met 25 punten. The Seagulls brengen woensdagavond een bezoek aan West Ham United, waarna drie dagen later het bekerduel met Bournemouth op het programma staat.