Locadia gefrustreerd door 'rare' situatie: "Het verhaal klopt gewoon niet"

Jürgen Locadia heeft het zwaar bij Brighton & Hove Albion. Een zomers vertrek lijkt niet uitgesloten voor de Nederlandse aanvaller.

De spits maakte in januari vorig jaar de overstap van naar de club uit de Premier League en sindsdien kende hij wisselvallige periodes. Mede door blessureleed kwam hij nog niet vaak aan de bak, maar ook nu hij wedstrijdfit is moet hij weer genoegen nemen met een bijrol.

De huidige nummer vijftien van de Engelse competitie telde ruim een jaar geleden zeventien miljoen euro neer voor de spits, die ook op de flank uit de voeten kan. Hij begon sterk, maar belandde al snel op het tweede plan. Juist toen hij eind vorig jaar aanstuurde op een vertrek, deed manager Chris Hughton bij enige regelmaat een beroep op hem en zag zijn situatie er weer wat rooskleuriger uit. Tot een vertrek kwam het niet en inmiddels moet Locadia weer genoegen nemen met een bijrol.



"Het is heel raar hoe het hier loopt. Het verhaal klopt gewoon niet", reageert Locadia in een interview met De Telegraaf . "Voor mijn gevoel ging het juist de goede kant op, maar drie weken geleden belandde ik zelfs op de tribune. Ik ben voor heel veel geld gehaald. Toch krijg ik nauwelijks een kans." De 25-jarige aanvaller kwam dit seizoen 22 keer in actie in de Premier League, waarvan 10 keer als basisklant.



Locadia baalt van zijn huidige situatie en wil meer spelen. "Ik kan wel bij de trainer aankloppen, maar denk niet dat het zin heeft. Ik denk niet dat ik mezelf veel kan verwijten. Misschien had ik meer moeten scoren. In een kort tijdbestek is dat echter niet altijd makkelijk" zegt Locadia, wiens contract bij Brighton doorloopt tot medio 2022.

"Natuurlijk is het hier financieel prachtig, maar wat heb je daaraan als je niet speelt? Ik zal in gesprek gaan met de club wat mijn perspectief is voor volgend seizoen. Als de trainer mij een bankspeler vindt, dan wil ik niet blijven. Ik ben nog hartstikke gemotiveerd, maar het moet niet nog twee jaar doorgaan zo. Je moet wel een keer een heel seizoen spelen en vertrouwen krijgen van de trainer. Ik raak er niet onzeker van, wel gefrustreerd."