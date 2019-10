Locadia: "Als ik dan toch een ding over zou mogen doen, is het dat wel"

Jürgen Locadia hoopt dit seizoen op huurbasis bij TSG Hoffenheim weer in beeld te komen bij het Nederlands elftal.

De 25-jarige aanvaller maakte in de winter van 2018 voor zeventien miljoen euro de overstap van naar , maar sindsdien kwam hij slechts beperkt in actie. Alfred Schreuder haalde hem naar Duitsland en bij begint hij steeds beter zijn draai te vinden. Een vaste basisplaats zit er voor Locadia nog niet in, maar afgelopen weekend was hij met een doelpunt belangrijk bij de 2-3 overwinning op .

Locadia kwam vorig seizoen 26 keer in actie in de Premier League, maar had voornamelijk een rol als invaller. Op nog zo'n wisselvallig seizoen zat hij niet te wachten en dus was een tijdelijk vertrek zijn beste optie. Het leidde tot een telefoontje van Schreuder. "Hij kende mijn situatie bij Brighton, waar ik ups en downs had en nooit een lange serie duels achter elkaar speelde", legt Locadia uit in het Algemeen Dagblad. "Dat heb ik nodig om het beste uit mezelf te kunnen halen, zoals dat bij PSV lukte. Het gesprek was prettig. De trainer raakte me, omdat hij zich heel goed in mijn situatie had verdiept en me ook kon overtuigen dat ik met mijn kwaliteiten bij de ploeg zou passen."

Terugdenkend aan zijn tijd bij PSV schieten de landstitels door zijn hoofd, maar ook de -wedstrijd tegen op 15 maart 2016. Op weg naar de kwartfinales mikte Locadia met zijn schot op de paal, waarna de ploeg van trainer Diego Simeone de volgende ronde haalde via strafschoppen. "Als ik dan toch een ding over zou mogen doen, is het dat wel", reageert Locadia.

"Wat zou er gebeurd zijn als die bal erin was gevlogen? We hadden toen een ploeg om heel ver te komen. Het was domme pech voor ons, al was het onverwachte kampioenschap van dat jaar wel een pleister op de wond."

Locadia was als speler van PSV regelmatig in beeld bij het . Door blessureleed moest hij zich ooit afmelden, en toen hij wel bij de selectie zat werd de wedstrijd tegen Duitsland afgelast wegens terreurdreiging. Hij wacht derhalve nog altijd op zijn debuut in Oranje. "Ik zat er een tijdje mee, maar ben nog altijd jong genoeg om het wel te kunnen afdwingen. De ambitie heb ik absoluut. Waarom niet? Als ik hier veel speel en vaker ga scoren, ga ik ervan uit dat ik gewoon weer in beeld kan komen. De is net als de Premier League een veel sterkere competitie dan de en het is aan mij om mijn kansen te pakken."