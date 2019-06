Lloris kijkt in de spiegel: "We zijn allemaal verantwoordelijk"

Hugo Lloris neemt zijn verantwoordelijkheid na de verrassende zege van Frankrijk in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije.

De wereldkampioen ging zaterdagavond met 2-0 onderuit in Konya, waar Kaan Ayhan en Cengiz Ünder voor de doelpunten zorgden. Frankrijk trad op volle oorlogssterkte aan, maar toch kon men in aanvallend opzicht geen vuist maken. Sterker nog, voor het eerst in tien jaar wisten Les Bleus niet eens een schot op doel te lossen.



"We hebben geen excuses. Niemand heeft meer schuld dan een ander, we moeten ons allemaal verantwoordelijkheid voelen voor deze nederlaag", zei doelman Lloris na afloop volgens L'Equipe. "Het enige waar we nu aan kunnen denken, is dat er nog zeven wedstrijden te spelen zijn. We zijn gewend aan moeizame kwalificatieseries en dat zal nu ook weer zo zijn."



Na drie speelronden in groep H is Turkije zonder puntenverlies koploper. Frankrijk staat tweede met zes punten, evenveel als IJsland. Dinsdag moet het elftal van coach Didier Deschamps zich herstellen tegen het puntloze Andorra (uit). Lloris hoopt dat iedereen dan weer bij de les is.



"Als ik zeg dat iedereen zich verantwoordelijk moet voelen, hoop ik dat iedereen in de spiegel kijkt. Ongeacht leeftijd of status binnen dit team", klinkt de keeper van stellig. Deschamps voegde toe: "Ook al zijn we dan wereldkampioen, als we zonder een duidelijke intentie voetballen, is dit wat er gebeurt."