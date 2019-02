"Liverpool zal hier elke seconde van iedere dag mee om moeten gaan"

Gary Neville verwacht dat de druk op de spelers van Liverpool de komende weken alleen maar groter zal worden.

Manchester City leed afgelopen week een dure nederlaag tegen Newcastle United, maar titelconcurrent Liverpool wist hier met een gelijkspel tegen Leicester City niet optimaal van te profiteren. The Reds hebben nu vijf punten meer dan de regerend landskampioen uit Manchester en dus maakt Liverpool een goede kans om voor het eerst sinds 1990 weer kampioen te worden.



"Ik weet dat sommige oud-spelers van Liverpool hebben gezegd dat de spelers moeten genieten van de verwachtingen en de emoties bij de fans, maar de komende maanden valt er niet aan te ontsnappen", vertelt de clubicoon van Manchester United aan Sky Sports . "Daar zullen ze elke seconde en elke minuut van elke dag mee om moeten zien te gaan. Dat is aan de ene kant positief omdat het betekent dat ze meestrijden om de titel, maar het kan je ook uitputten en in je benen zakken."



"En je hebt in de kleedkamer ook ervaren spelers nodig om je er doorheen te slepen, Liverpool heeft dat niet echt. Ze zullen dus af moeten gaan op de ervaringen van Jürgen Klopp bij Borussia Dortmund en misschien op de ervaringen van een aantal spelers dat er de vorige keer al bij was onder Brendan Rodgers om te zien waar het de vorige keer fout is gegaan. Welke fouten er toen werden gemaakt en hoe ze het deze keer wel goed kunnen doen."



"City hoeft de druk er alleen maar op te houden. Als City erin slaagt om tot de laatste vijf wedstrijden dichtbij te blijven, denk ik dat ze gaan winnen. Als het op de zenuwen in de laatste vijf wedstrijden aan gaat komen, wordt City kampioen", is Neville stellig. "Maar ik denk ook dat City op dit moment fouten maakt en Liverpool ziet eruit alsof ze minder vaak in de fout gaan. Liverpool zou iets verder uit kunnen lopen en dat kan een probleem worden voor City. Ze kunnen hun voorsprong misschien net ver genoeg uitbreiden om voor grotere problemen te zorgen bij City."