"Liverpool winkelt bij Harrods, Arsenal niet"

Arsenal kreeg zaterdag een pak rammel van Liverpool (5-1) en de verdediging van de Londenaren hing als los zand aan elkaar.

Oud-verdediger Martin Keown heeft zijn bedenkingen bij het transferbeleid van The Gunners en hij vindt dat Arsenal meerdere nieuwe spelers nodig heeft. "Emery zal de markt op moeten om versterkingen te halen. Ze verdedigen niet als een eenheid en ze zetten geen druk op de bal. Er is een opeenvolging van dingen die moeten worden opgelost", sprak Keown na de wedstrijd tegen BT Sport.



"Je zou kunnen zeggen dat de spelers niet goed genoeg zijn, maar dan nog moeten ze meer van zich afbijten dan ze nu doen." Keown, die met Arsenal driemaal landskampioen werd, benadrukt dat Liverpool simpelweg betere spelers haalt. "Zij shoppen bij Harrods en Arsenal niet. Elke keer als Liverpool nieuwe spelers haalt, geven ze 62 miljoen euro uit aan een nieuwe keeper, 84 miljoen voor Virgil van Dijk of vijftig miljoen voor een middenvelder."



Arsenal contracteerde afgelopen zomer Stephan Lichtsteiner, Sokratis Papastathopoulos, Lucas Torreira en Bernd Leno. Volgens Keown zijn zij niet goed genoeg om van Arsenal een titelkandidaat te maken. "Ze betaalden 25 miljoen voor een doelman die afgelopen zomer niet eens bij de Duitse WK-selectie zat. Dat zegt misschien wel genoeg."



"Is Emery vanaf nu degene die over het aankoopbeleid gaat? Hoeveel van de aanwinsten van afgelopen zomer zijn eigenlijk van hem? We zullen moeten afwachten. Er zal in elk geval een flinke verandering in de spelersgroep van Arsenal moeten komen." Verschillende spelers werden de afgelopen week aan de club gelinkt, zoals Nabil Fekir, Ever Banega en Gary Cahill.



Na twintig speelronden in de Premier League bezet Arsenal de vijfde plaats met 38 punten. Door de nederlaag op Anfield heeft koploper Liverpool er liefst zestien meer. Nummer vier Chelsea, dat twee punten boven The Gunners staat, komt zondag in actie tegen Crystal Palace (uit).